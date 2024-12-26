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韓國總統尹錫悅本月3日無預警宣布戒嚴，最終遭到國會通過表決彈劾，由國務總理韓悳洙代理總統職務，至於彈劾案則送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。韓國國會26日表決通過3名大法官任命案，接下來將敦促代理總統的國務總理韓悳洙作出任命，但韓悳洙表示，應交由朝野協商。對此，最大在野黨共同民主黨立即向國會提交彈劾韓悳洙的動議案，最快將在27日進行表決。根據韓聯社報導，針對大法官任命案，韓悳洙26日發表緊急談話表示，將暫緩任命憲法裁判所（憲法法院）法官，直到朝野經協商達成一致。他進一步強調，一旦朝野就憲法法官候選人的任命案達成一致並提交議案，他將立即任命。韓悳洙表示，代總統須確保國政穩定運作以克服國家危機，但要克制行使包括任命憲法機關人選等總統固有職權，這是我國憲法和法律的一貫精神。若不得已要行使相應職權，須朝野先在國會達成一致。這一慣例在韓國憲政史上從未被打破。在野黨先前要求悳洙在憲院法官任命案獲國會通過後立即予以任命，並計劃當天在國會全會上推動處理3名法官候選人的任命案。按規定，憲法法院9名法官中至少7人出席、6人贊成才能確認彈劾、罷免總統，但目前3名法官空缺。韓悳洙表明拒絕任命大法官後，最大在野黨共同民主黨立即發起韓悳洙彈劾案，並將該案呈報至國會全體會議。國會明天將在全會上對該案進行表決。共同民主黨主張，根據《憲法》相關規定，總統任命國會提名的3名憲院法官候選人只是形式上的流程，沒有行使裁量權的餘地，接近於一種義務和責任。對於發起韓悳洙彈劾案的理由，民主黨提出5項，包括對「金建希獨檢法」和「蔡上等兵獨檢法」行使再議要求權（否決權）、參與緊急戒嚴相關內亂行為並對此袖手旁觀、構建總理與執政黨黨首聯合執政體制、回避任命內亂案常設獨立檢察官、拒絕任命憲院法官候選人。