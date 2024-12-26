我是廣告 請繼續往下閱讀

為因應2025年將至，各部會陸續推出許多新制上路，，行政院綜合業務處於今（26）日行政院會報告「2025年元月起實施重大政策及惠民措施」，內容包含勞工最低工資上路並調漲、軍公教調薪3％、調高2024年度免稅額等稅制優化措施、擴大發放文化禮金（文化幣）、提高重要癌症篩檢率、續辦300億元中央擴大租金補貼、創新板取消投資門檻、推動中小微企業多元振興發展計畫及「1集2轉3加3」稻米產業精進措施、實施碳費制度等。行政院說明，因立法院預算審議尚未通過，且《財劃法》修正案三讀通過後，部分政策可能受影響。在「照顧」方面，勞工最低工資上路，同時為連續第9年調漲，明年月薪由2萬7470元調整至2萬8590元，時薪由183元調整為190元，約257萬名勞工受惠。軍公教調薪3％，為自2018年來第4度調薪，實質薪資提升14.7％；另中央機關約僱人員、工友及約用人員之月薪調整至不低於最低工資1.1倍（約3萬1449元）。此外調高2024年基本生活費用及2024年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得、身心障礙、幼兒學前、房屋租金支出特別扣除額等減稅優惠，約687萬戶受惠，明年5月申報綜合所得稅時適用；因應消費者物價指數上漲，調高2025年遺產稅、贈與稅之課稅級距金額；調增小規模營業人營業稅起徵點，「銷售貨物」業別由8萬元調高至10萬元，「銷售勞務」業別由4萬元調高至5萬元，約12萬家受惠；延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅至2029年。推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過「築夢工場組」、「海外翱翔組」、及「年度旗艦計畫」三大實踐途徑，提供大專校院學生及青年海外學習機會，鼓勵青年開拓國際視野。提高重要癌症篩檢率，擴大肺癌、乳癌、子宮頸癌及大腸癌等之公費篩檢對象及年齡範圍，並新增婦女人類乳突病毒篩檢項目。延長300億元中央擴大租金補貼至2026年，補貼戶數並由50萬戶提升至75萬戶。提高托育人員薪資、準公共托嬰中心及準公共居家托育人員獎助金額。放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上，身高限制自140公分以上調降至120公分以上，並開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統；在臺設有戶籍且已成年人，護照已逾期且資料頁記載事項不需變更之民眾，可全面使用自然人憑證（或行動自然人憑證）上網申請換發護照。在「發展」方面，行政院提及，包括延長實施現股當沖證券交易稅稅率減半（1.5‰）3年至2027年，並自2025年1月6日起，取消創新板投資門檻，可交易人數由30萬戶增加至1300萬戶。續推動「投資台灣三大方案」至2027年，並擴大適用全球臺商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，以及要求具備AI運用元素，預計3年可創造投資金額6000億元及4萬個就業機會。推動「中小微企業多元振興發展計畫」，以「3策略、3配套、1窗口」，協助中小微企業落實數位轉型、淨零轉型及發展通路，同時提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等配套措施，並建立單一服務窗口。推動「1集、2轉、3加3」稻米產業精進措施，鼓勵農民加入稻米產銷契作集團產區，加碼獎勵雜糧旱作，目標於3年內，提高產地乾穀價格每公斤3元。另持續發放16至22歲青年1200點文化幣，並推動13至15歲試辦發放600點文化幣。為振興花蓮觀光，自2025年1月1日至10月31日，持電子票證搭「台灣好行」（含行動支付），可繼續免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價優惠；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程推出1折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠。實施碳費徵收制度，2025年排放量正式納入碳費徵收計算，2025年試申報不繳費，2026年起，收費對象約281家公司（計500廠），將依據2025年排放量及適用之費率進行繳費，預估至2030年可減量3800萬公噸CO2e（二氧化碳當量）。行政院提到，還有觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業不得提供容量180毫升以上之洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液，亦不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品供消費者自由取用，鼓勵消費者自備。改裝排氣管（替換用消音系統）認證管理規範上路，民眾安裝非原廠（改裝）排氣管，可購買噪音合格認證排氣管，或自費委託環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測；如未辦理排氣管變更登記，將處900元至1800元罰鍰。