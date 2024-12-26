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總統府全社會防衛韌性委員會今（26）日召開第2次會議，總統賴清德宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。賴清德致詞時表示，回顧這一年來，國內外情勢瞬息萬變，全球威權國家持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，而整個第一島鏈的和平穩定，也正受到威權國家的集體挑戰。賴清德提到，面對無論是天災，還是威權擴張野心的威脅，相信只要政府和全體社會有準備，就能應對；有決心，就不用擔心；有信心，人民才能放心，這就是全社會防衛韌性所要達成的目標，而這些準備都不簡單，台灣社會必須與時間賽跑，來共同建構能夠因應大型災害威脅，也能夠嚇阻敵人侵犯的各種能力。賴清德表示，這個委員會的目標是，透過五大主軸，來訂定行動方案，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」，並藉此驗證中央與地方政府、因應災害時的量能，全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性。賴清德提到，今天上午進行了總統府內第一次，由中央各部會聯合地方、並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演，參演的所有中央部會，都由次長帶隊，台南市除了由副市長率隊、黃偉哲市長也前來參與，展現出中央地方團結合作，共同提升社會韌性。賴清德說，這次推演是基於台灣成熟的災害防救體系，延伸到綜合性威脅的因應，採用「有想定、無腳本」方式，參演單位不事先準備講稿，而是臨機應變、面對問題來提出對策，也更加貼近危機真實發生時的狀況。賴清德提到，面對威權主義的擴張，持續威脅區域的穩定與秩序，在第一個情境中，假想發生「高強度灰色地帶行動」；在第二個情境中，假想發生「瀕臨衝突狀態」，在這些推演中，維持國人的日常生活、確保社會的正常運作，是首要的核心目標。賴清德感謝三位副召集人擔任統裁官，內政部劉世芳部長與季連成政委擔任副統裁官，總統府張惇涵副秘書長、國安會林飛帆副秘書長擔任主推官，也要感謝，所有的顧問、委員，和中央地方各單位的同仁，一起來完成這個桌上推演，驗證了五大主軸的多個項目。賴清德強調，必須找出現有機制的不足，並且予以補強，無論是中央或地方單位，都不能報喜不報憂、更要仔細確認數字與實際資源的準確程度，因為在推演中，發現不足、待改善之處，都是一件好事；這代表著，我們有發揮驗證的功效，仍有許多可以進步、加強的空間。賴清德宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。另一方面，賴清德說，「2025城鎮韌性演習」，將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習能夠有所區隔，但又能相互支援呼應，也就是說，全社會防衛韌性，要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。賴清德強調，捍衛民主需要集結每一分力量，而推動全社會防衛韌性，是相當龐大的任務，政府部門對於這些工作，必須用更開放的態度，引進民間人才資源，因為唯有結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，也才能提升台灣整體的防衛能力，共同鞏固全球民主韌性，以及維護區域和平穩定。