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▲洛杉磯湖人內線大將「AD」Anthony Davis，在和金州勇士進行的「聖誕大戰」中，搶籃板時扭傷左腳腳踝，只打了7分鐘後退場。（圖／美聯社／達志影像）

▲LeBron(左)與Stephen Curry上演頂尖對決，成為聖誕大戰的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在今年聖誕大戰中以115：113險勝金州勇士，這場比賽不僅是本季兩隊的首次交手，首節雙方以23：23平分秋色，整個上半場比分都緊咬不放。然而，湖人在第三節憑藉流暢的進攻與團隊合作，逐漸拉開分差，並將這股氣勢延續到比賽結束。LeBron James以全場31分、10次助攻和4個籃板的表現再度證明他的價值，但更令人驚喜的是Austin Reaves的崛起。他以26分、10個籃板和10次助攻完成職業生涯首個三雙，並在最後關頭命中致勝上籃，成為湖人贏球的最大功臣。但湖人其他球員迅速填補了這個空缺，展現出強大的板凳深度。八村壘拿下18分，表現超越賽季平均數據，成為LeBron的最佳副手。Max Christie作為先發球員，也貢獻16分，並在比賽末段做出關鍵表現。湖人本季在進攻端的進步也值得關注。然而，這場勝利並非輕而易舉。Stephen Curry在下半場引領勇士展開猛烈反擊，尤其在第四節狂砍37分，幾乎改寫比賽結果。儘管如此，湖人以18罰全中展現出穩定的心理素質，成功抵擋住了勇士的攻勢。Austin Reaves在終場前的制勝上籃更是為湖人穩住勝局的關鍵。這場勝利讓湖人以17勝13敗的戰績攀升至西區第六名，為球隊注入信心。