日本知名二手商品連鎖店「駿河屋」（Surugaya），在今年7月開始進軍台灣，開設電商網站，同時計畫在2025年春季在台北開設實體店面。昨（25）日則是西門快閃店率先登場，但許多民眾前往朝聖後，卻失望表示很多商品都「日幣當台幣賣」，對此，「駿河屋」官方也出面回應了。
駿河屋昨（25）日在台北誠品西門店 B1F開設台灣首家快閃店，現場準備了約1萬個日本流行的人氣商品，並標榜以實惠的價格出售高品質商品，如公仔・模型・娃娃・壓克力立牌・徽章，此外開幕期間從即日起至2025/1/24，將持續一個月店內所有商品全部95折。
不過有許多粉絲特地前往駿河屋快閃店後，卻發現許多商品比日本價格還要貴，忍不住開酸「日幣當台幣賣」。對此，駿河屋今（26）日晚間也做出回應，「很抱歉我們沒有對大家詳細說明駿河屋商品定價規則，針對大家的疑問，在此整理一篇說明」。
台灣駿河屋解釋，這次快閃店只有30坪，所以精選並進口了日本限定商品和在台灣較難以入手的商品，「台灣駿河屋是依照進口關稅0%、5%、10%的不同，以日本駿河屋的售價乘以0.35、0.4、0.45來計算台幣定價。」
此外，商品從日本海運來到台灣上架需約2個月時間，而現時的日幣售價與2個月前的日幣售價已不同，因此部分商品之台幣定價可能會比日本官網高，有的會比日本官網低。
駿河屋也提到，日本駿河屋的特色是每週會依照日本市場銷售狀況以及商品的稀有性、普及性來調高或調低商品售價，因此並非採取固定售價。在日本官網上同一件商品在電商或是在各家門市販售的價格，其價格依照店家的屬性也會有所不同。價格區間從日幣500～日幣1500等都有可能。
此外，日本駿河屋以收購二手商品為主，收購時依照當時商品人氣度、商品稀有性、珍藏性以及商品本身的保存狀態會有不同的收購價格，因此定價也會有所不同。最後台灣駿河屋也表示，今後也將會依照日本駿河屋的模式，推出不同的促銷活動與折扣。
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不過有許多粉絲特地前往駿河屋快閃店後，卻發現許多商品比日本價格還要貴，忍不住開酸「日幣當台幣賣」。對此，駿河屋今（26）日晚間也做出回應，「很抱歉我們沒有對大家詳細說明駿河屋商品定價規則，針對大家的疑問，在此整理一篇說明」。
台灣駿河屋解釋，這次快閃店只有30坪，所以精選並進口了日本限定商品和在台灣較難以入手的商品，「台灣駿河屋是依照進口關稅0%、5%、10%的不同，以日本駿河屋的售價乘以0.35、0.4、0.45來計算台幣定價。」
此外，商品從日本海運來到台灣上架需約2個月時間，而現時的日幣售價與2個月前的日幣售價已不同，因此部分商品之台幣定價可能會比日本官網高，有的會比日本官網低。
駿河屋也提到，日本駿河屋的特色是每週會依照日本市場銷售狀況以及商品的稀有性、普及性來調高或調低商品售價，因此並非採取固定售價。在日本官網上同一件商品在電商或是在各家門市販售的價格，其價格依照店家的屬性也會有所不同。價格區間從日幣500～日幣1500等都有可能。
此外，日本駿河屋以收購二手商品為主，收購時依照當時商品人氣度、商品稀有性、珍藏性以及商品本身的保存狀態會有不同的收購價格，因此定價也會有所不同。最後台灣駿河屋也表示，今後也將會依照日本駿河屋的模式，推出不同的促銷活動與折扣。