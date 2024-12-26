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中國經濟面臨嚴峻挑戰，產能過剩與內需疲軟導致物價持續下滑，通縮壓力日益加劇，儘管中國官方不斷祭出刺激政策，但經濟低迷情況也讓中國國家主席習近平關注，不過，他近日在與共產黨內智囊團會議中，卻是反問「通縮有什麼不好？人民群眾不是都希望東西更便宜嗎？」根據華爾街日報報導，一家中國諮詢機構在今年稍早為習近平撰寫報告，認為如果不堅持採取提振經濟的措施，中國可能會陷入螺旋式通貨緊縮。在習近平與中共高層的會議上，習近平聽聞報告後反問，「通縮有甚麽不好？大家難道不喜歡物價更便宜嗎？」。在本月的經濟會議上，習近平表示物價需要「合理復甦」，但未具體表述要做什麼。WSJ指出，習近平的經濟管理是由上而下，仍認為美國霸主地位正在衰退，而中國的全球影響力將持續上升，對於經濟數字疲軟並未太看重。自由亞洲電台指出，習近平無知和輕視態度，令中國決策圈再也不敢觸及「通縮話題」。事實上，若通貨緊縮情況嚴重，在物價下跌的情況下，可能導致企業收入同步下降甚至破產，市場消費力限縮，民眾薪水和工作機會也將斬斷，減薪和被裁員情況將層出不窮。