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▲2024年亞洲學生交流計畫今年以「淨零綠生活」為題。（圖／高市府教育局提供）

2024年亞洲學生交流計畫（Asian Student Exchange Program，ASEP）於今（26）日至27日在高雄市小港高級中學舉行，適逢活動25週年，吸引來自台灣、日本、印尼、越南、菲律賓、韓國等6國共計87所國內外國中、高中職及大學參賽，且大會今年首度邀請各校家長會長及家長團體共同參與，全場估計超過1000人出席。高雄市副市長李懷仁親自出席開幕式並表示，ASEP不僅是亞洲學生文化交流的重要平台，更是推動環保與全球合作的契機。高市府教育局長吳立森也出席活動，強調ASEP聯繫著高雄與亞洲各國的校際關係，大會在推展跨國合作與國際交流上都扮演著關鍵角色。ASEP自2000年創立以來，迄今二十五週年，該計畫由日本福祉大學影戶誠教授與台灣中山大學陳年興教授攜手發起，旨在促進亞洲學生之間的文化交流、學術互動及對社會議題的共同關注。今年大會以「淨零綠生活」為題，來自各國的學生分組進行專題發表，以創意方式分享如何在日常生活中實踐減碳淨零的具體措施。透過雙語溝通、合作研究及創意提案，各隊學生不僅增進了環保知識，也深化了彼此的互動情誼。此外，活動期間還帶來豐富的文化表演，包括各國傳統舞蹈及音樂演出，進一步加深文化理解與認同。小港高中展現大會精神，徹底執行環保行動力，於啟動儀式採用非一次性的全息投影設備，以節能LED燈高速旋轉成像；大會亦推廣低碳飲食及綠色環保餐具，將淨零生活理念融入活動細節，提高參與者對環境保護的意識。