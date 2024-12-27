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▲週日清晨、週一清晨受到輻射冷卻影響，低溫跌破10度，這波為入冬以來最強冷空氣，尤其是週日清晨有一小段時間特別寒冷。（圖／中央氣象署提供）

▲跨年夜（31日）東北季風增強，迎風面有降雨機會。（圖／中央氣象署提供）

今（27）日全台變天轉雨！強烈大陸冷氣團南下加南方雲系北移，各地天氣轉冷，基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有短暫雨，其他地區局部短暫雨。這波冷氣團影響最劇烈時間在週六、週日，週日最冷，局部地區恐出現攝氏10度以下低溫，寒冷程度直逼寒流。今（27日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；此外受到南方雲系北移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。今日溫度：北部、東北部攝氏15~17度，中部攝氏16~20度，南部攝氏17~23度，東部攝氏18~20度，東南部攝氏19~22度。27日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。週六水氣仍稍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日環境即轉乾。大陸冷氣團影響最明顯在週六、週日，各地偏冷週日清晨受輻射冷卻影響，為這波冷氣團最冷時機，低溫跌破10度，寒冷程度接近寒流。下週一（30日）白天起強烈大陸冷氣團減弱，短暫回溫，跨年夜（31日）東北季風增強，北部、東北部低溫攝氏13度、14度，迎風面雲量增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雲多下小雨，不過目前跨年夜、元旦為預報後期．需要進一步觀察。