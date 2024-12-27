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▲在今根據《ESPN》記者Alden Gonzalez透露，「道奇在與Hernandez的談判中陷入僵局，仍無法縮小對於合約上的分歧。」（圖／美聯社／達志影像）

Teoscar Hernandez和洛杉磯道奇續約出現困難，球團尋找其替代品的傳聞也開始受到談論。道奇隊媒《Dodgers Nation》在26日發表了一篇標題為〈鈴木誠也的傳聞：為了以外野手身份出賽，他可能放棄交易拒否條款〉的文章，點出日本球星鈴木誠也為了以外野手身分出賽，可能願意被交易，並以此衍伸討論他加盟道奇隊、並聯手自己日本國家隊隊友大谷翔平的可能性。該媒體解釋了鈴木誠也目前的情況：「由於芝加哥小熊隊最近從休士頓太空人隊獲得了Kyle Tucker，鈴木誠也成為了潛在的交易候選人。」該篇文章中指出，雖然鈴木誠也擁有交易否決權，但若他不想擔任全職指定打擊（DH），可能促使他考慮接受此交易。「上賽季，鈴木誠也擔任外野手和DH身份下的表現略有差異，DH的成績稍好一些。不過，小熊內部了解鈴木可能不願意只以DH身份出賽。有消息人士透露，因為這個原因讓鈴木更有可能點頭接受交易。」《Dodgers Nation》文中如此寫道。而關於鈴木誠也是否能成為Hernandez代替者的疑問，《Dodgers Nation》也給出了比較和分析：「如果道奇隊在下賽季起改由鈴木取代Hernandez，打擊火力可能會有所減弱。」但同時指出：「除了全壘打數量與長打率的差距外，（Hernandez）改成鈴木對道奇隊打線的整體影響並不會太大。」2024年，鈴木誠也在小熊隊打出一個相當成功的賽季，132場比賽打擊率2成83、上壘率3成66、長打率4成82的數據。儘管他的三振率偏高，但他在打席上紀律和選球方面表現得相當出色，經常獲得四壞球保送。「西語老師」Teoscar Hernandez，本季出賽154場，打擊率2成72，敲出生涯新高的33轟，外加99分打點，是道奇隊內的氣氛帶動者，也是重要的中心打者。