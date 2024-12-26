現年27歲的中國女星徐嬌9歲時在電影《長江7號》女扮男裝，飾演周星馳的兒子「周小狄」一舉成名。今（26）日徐嬌在微博發文透露，自己在餐廳吃飯時勸阻旁邊的男子不要在室內抽菸，沒想到竟遭到對方怒罵、搶手機，甚至直接把菸頭丟進她的碗裡，事後警方到場時卻表示長沙室內抽煙不犯法，無法進行罰款，讓徐嬌感到相當憤怒、無奈，消息曝光後令粉絲全炸鍋。
徐嬌餐廳內爆衝突 遭路人搶手機、丟菸頭到碗裡
徐嬌發文指出，自己在長沙的1家餐廳用餐時，身旁有位男子在抽煙，她請服務員勸阻，對方卻不為所動，徐嬌忍不下去，親自上前勸阻，對方卻說「這裡有沒有貼禁菸標誌」。
於是徐嬌試圖拿手機錄影存證，該名男子竟將她的手機搶走，並將菸頭丟到她的碗裡，令徐嬌相當生氣，只好報警處理。
警方到場竟表示「不犯法」 粉絲氣炸：支持徐嬌
沒想到警方到場後，竟表示「長沙市內抽菸不犯法，無法進行罰款」。此外，該名男子還要求徐嬌將影片刪除才肯道歉，而警察也認同男子的說法，徐嬌憤怒直呼：「我不刪，也不需要、接受他的道歉。」
影片曝光後，粉絲紛紛氣炸表示：「支持徐嬌，室內就應該全面禁菸」、「那些喜歡在公共場合抽菸的人幹嘛不套個嘴罩自己吸個夠」、「做錯事道歉還有條件」、「把菸頭都丟人碗裡了，員警還表示肯定？」而徐嬌目前已刪除了該則貼文。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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徐嬌發文指出，自己在長沙的1家餐廳用餐時，身旁有位男子在抽煙，她請服務員勸阻，對方卻不為所動，徐嬌忍不下去，親自上前勸阻，對方卻說「這裡有沒有貼禁菸標誌」。
於是徐嬌試圖拿手機錄影存證，該名男子竟將她的手機搶走，並將菸頭丟到她的碗裡，令徐嬌相當生氣，只好報警處理。
警方到場竟表示「不犯法」 粉絲氣炸：支持徐嬌
沒想到警方到場後，竟表示「長沙市內抽菸不犯法，無法進行罰款」。此外，該名男子還要求徐嬌將影片刪除才肯道歉，而警察也認同男子的說法，徐嬌憤怒直呼：「我不刪，也不需要、接受他的道歉。」
影片曝光後，粉絲紛紛氣炸表示：「支持徐嬌，室內就應該全面禁菸」、「那些喜歡在公共場合抽菸的人幹嘛不套個嘴罩自己吸個夠」、「做錯事道歉還有條件」、「把菸頭都丟人碗裡了，員警還表示肯定？」而徐嬌目前已刪除了該則貼文。
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