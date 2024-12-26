我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐嬌勸阻路人不要在室內抽菸，竟被對方搶手機、丟菸頭到碗中。（圖／徐嬌微博）

▲男子表示如果徐嬌刪除影片，才願意向她道歉，而警察也對此提議表示支持。（圖／徐嬌微博）

▲徐嬌因演出《長江七號》小男孩「周小狄」打開知名度。（圖／徐嬌微博）

▲徐嬌女大十八變，如今已是五官清秀的美人。（圖／徐嬌微博）

現年27歲的中國女星徐嬌9歲時在電影《長江7號》女扮男裝，飾演周星馳的兒子「周小狄」一舉成名。今（26）日徐嬌在微博發文透露，自己在餐廳吃飯時勸阻旁邊的男子不要在室內抽菸，沒想到竟遭到對方怒罵、搶手機，甚至直接把菸頭丟進她的碗裡，事後警方到場時卻表示長沙室內抽煙不犯法，無法進行罰款，讓徐嬌感到相當憤怒、無奈，消息曝光後令粉絲全炸鍋。徐嬌發文指出，自己在長沙的1家餐廳用餐時，身旁有位男子在抽煙，她請服務員勸阻，對方卻不為所動，徐嬌忍不下去，親自上前勸阻，對方卻說「這裡有沒有貼禁菸標誌」。於是徐嬌試圖拿手機錄影存證，該名男子竟將她的手機搶走，並將菸頭丟到她的碗裡，令徐嬌相當生氣，只好報警處理。沒想到警方到場後，竟表示「長沙市內抽菸不犯法，無法進行罰款」。此外，該名男子還要求徐嬌將影片刪除才肯道歉，而警察也認同男子的說法，徐嬌憤怒直呼：「我不刪，也不需要、接受他的道歉。」影片曝光後，粉絲紛紛氣炸表示：「支持徐嬌，室內就應該全面禁菸」、「那些喜歡在公共場合抽菸的人幹嘛不套個嘴罩自己吸個夠」、「做錯事道歉還有條件」、「把菸頭都丟人碗裡了，員警還表示肯定？」而徐嬌目前已刪除了該則貼文。