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26歲的明星外野手Juan Soto從紐約洋基成為自由球員後，與紐約大都會隊簽下了一份15年總值7億6500萬美元（約1147.5億日圓）的合約，刷新了職業體育史上最高的合約紀錄，超越了大谷翔平去年與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元（約1015億日圓，當時匯率）的合約。不過雖然賺飽了荷包，卻也讓他惹來了爭議，有美國媒體就認為，新賽季他必須用場上場下的表現重新贏回球迷愛戴。Soto這次從同為紐約的兩支球隊之間進行的轉隊，引發了大量洋基球迷的憤怒。美國網站《Bleeding Yankee Blue》於26日的一篇報導中稱：「Juan Soto可能無法理解，為什麼他成為了新的反派人物。」報導中指出，目前Soto「已經承擔了棒球界最不受歡迎球員的惡名，原因在於他的破紀錄合約在球迷眼中只有一個詞可以形容，那就是『貪婪』。」Soto托本季與洋基的「法官」Aaron Judge一同帶領球隊強大的打線，繳出41支全壘打與109分打點的成績。26歲的年輕年齡，加上自由市場的激烈競爭，推高了他的合約總額。然而，該網站分析道：「為何球迷對這種貪婪如此反感？Soto的合約引發的憤怒，實際上牽涉到的是體育界財富分配問題的一部分。」報導進一步解釋：「Soto現在是棒球界過度貪婪的象徵。一邊是票價飆漲、普通民眾在生活開銷上掙扎，另一邊卻是一名球員能賺取數億美元的收入。這種現象讓球迷無法接受。」儘管如此，文章認為Soto本人並沒有犯下什麼大錯，但對此現象分享了見解：「Soto的情況提出了一個重要問題——Soto只是接受市場所提供給他的金額——為何大聯盟的球隊老闆們甘願支付如此天文數字的薪資給球員。」那麼，Soto該如何贏回球迷的支持呢？報導提到：「就像過去的A-Rod（Alex Rodriguez）一樣，Soto必須不僅僅用他的成績，還要通過場內外的態度和行為，證明他值這些錢。」