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工研院為促進台灣新創企業加速發展及國際鏈結，攜手日本百年化學企業「大賽璐」（Daicel）集團共同推動「DAICEL企業加速器」計畫，吸引超過30家國內外新創團隊與中小企業參與。工研院所成立的新創公司邑流微測憑藉影像式液體自動化檢測技術脫穎而出，榮獲2024 DAICEL企業加速器年度大獎。工研院產業服務中心執行長陳立偉指出，DAICEL企業加速器計畫是工研院與日本大賽璐集團的首次合作，透過工研院在台灣新創生態系建構的能力、產業鏈結與技術的強度，結合大賽璐集團百年來在化學、材料領域所累積的技術與經驗，促進創新並加速台灣有潛力的新創公司、中小企業與大賽璐集團的合作與成長機會。對於此次合作，大賽璐集團表示，深信與新創公司的合作能帶來全新的成長機會，邑流微測的技術展現解決產業痛點的優勢，也顯示出台灣新創的創新實力，期待未來能與更多新創進行交流合作，共同推動產業進步，實現互惠共贏。未來，工研院也將持續與大賽璐集團擴展合作，專注於人工智慧、半導體相關材料、生物科技、光學鏡片、淨零排放等領域，每年選擇 7至10 家新創公司作為年度核心團隊，協助台灣新創與大賽璐集團進行概念性驗證合作，深化台日雙方的產業鏈結與科技創新，帶動產業效益。