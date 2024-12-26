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總統府全社會防衛韌性委員會第二次委員會議今（26）日上午登場，據了解，此次形式不同於以往，從跨部會討論與盤點正式跨入驗證階段，並首次由總統府主導，集結中央、地方政府與民間觀察員，於總統府內進行桌上推演，也為明年3月的實地演習進行預先作業與暖身。據悉，這場桌上演習的桌上推演，由全社會防衛韌性委員會副召集人、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮三位帶領，並慎重邀集19個中央部會參與，結合地方16個局處首長一起規劃，共同擔任參演者，加入民間單位，分別針對「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」兩種狀況想定情境並進行應變處置，從過程中逐步驗證政府部門緊急事態應處能力以及中央地方協調默契。據指出，上午9時到12時先進行閉門桌上推演，情境假定為2024年全球大選年時，地緣政治不穩定之下，中共針對第一島鏈進行擴大軍演，此時台灣將如何應處，包括反認知戰、緊急醫療機制啟動、關鍵基礎設施如何維持運作等。國安人士表示，此次桌上推演的目的，一方面驗證中央及地方政府的緊急應變、功能整合與處置能力，另一方面也希望將地方政府納入整備整合，以因應當台灣發生天災、突發、或是地緣政治變化等國家面臨緊急事態，能維持社會安全穩定、人民日常生活不變，藉此強化整體社會對於自我韌性強化的認知。國安人士提到，全社會防衛韌性為賴清德上任以來的重點施政，為確切落實全社會防衛韌性之目標，賴清德更是週週緊盯執行進度。此外，國安人士說，在賴清德「繁榮南島，智慧永續」出訪期間，獲得國際友人的高度關注與興趣，如何強化全社會防衛韌性都是賴清德與國際友人的討論重點，特別是參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），國際友人驚訝並高度肯定，台灣能以總統層級的高規格來主導全社會防衛韌性之強化，更對台灣未來的執行進度、整備感到興趣，展現濃厚的合作意願。對於總統府的3個委員會，府方人士說明，賴清德每個月固定與各委員會開會，找來副召集人們與行政院長卓榮泰共同商討每個月進度，國安會也會針對全社會防衛韌性，每月向賴彙報整備狀況，加上蕭美琴與潘孟安帶領五個小組的分組會談，等於是賴清德週週都在緊盯三大委員會的推動進度。