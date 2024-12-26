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針對工研院日前宣布成立保險科技新創公司慧保科技，旗下有「醫起付」、「慧保U」兩大平台，打造整合型人工智慧（AI）的理賠試算平台，整合保險存摺。不過，壽險公會今（26）日發出4點聲明，強調保險存摺為公會與保險業者共同開發的專業服務平台，未經授權不得使用此名稱，要求慧保科技即刻停止宣傳，並於3日內公開更正說明。壽險公會指出，保險存摺為本會與保險業者共同開發的專業服務平台，已於今（113）年1月1日取得商標註冊。任何未經授權的機構或平台，皆不得使用此名稱。保險存摺資料的使用，須經民眾註冊並升級為白金會員後明確授權壽險公會會在特定範圍內使用，而民眾從未授權本會得將資料提供予「慧保科技」。壽險公會還強調，從未與「慧保科技」進行任何形式的合作或系統介接。該公司宣稱「整合保險存摺」的說法，完全不實。壽險公會也要求「慧保科技」即刻停止不實宣傳，並於3日內公開更正說明。壽險公會表示，此類虛假宣傳資訊不僅誤導民眾，更可能危及民眾個資安全。同時，壽險公會也保留循法律途徑維護權益的權利，並提醒各界勿轉述未經查證的保險存摺相關訊息，以免觸法。