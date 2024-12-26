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民眾黨主席柯文哲今（26）遭北檢起訴，台北地院預計晚間6時30分，將召開接押庭，決定是否續押，稍早民眾黨立委黃國昌突然現身北院，並表示「我想看我們家主席，我很想他」，接著便跟隨媒體以及民眾排隊，等待聽庭。黃國昌突然現身台北地院，一看到大批排隊等候的媒體和民眾，一度火氣不小，擔心自己可能無法進場旁聽，所幸經過法警解釋，該法庭可以容納30人。不過有媒體詢問「委員你已經很清楚案情了，為何還要來聽庭」，黃國昌表示「我想看我們家主席，我很想念他」，黃國昌隨即走到隊伍末端，和大家一起排隊。由於柯文哲仍在羈押中，因此台北地院預計晚間18時30分召開接押庭，但接近開庭時間，柯文哲的律師團僅有一位辯護律師抵達閱卷，一位塞車中，律師鄭深元仍聯繫不上，因此開庭時間往後順延一小時，將在19時30分開庭。由於聽庭人數眾多，台北地院緊急印製旁聽證，領取完後，黃國昌隨即前往北檢大門，率領「小草」一起前往聽庭。而剛剛被延攬加入擔任發言人的的前美女主播張彤，也在旁聽隊伍中，領取旁聽證，等待即將召開的接押庭。