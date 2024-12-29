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西武獅隊長源田壯亮近日遭爆不倫，隨日本國家隊來台灣出戰世界棒球12強期間，外遇對象還跟來台北，一同去了兩間酒吧被拍到，日本媒體《zakzak》認為，選擇充分信任球員的日本監督井端弘和，「如今恐怕深深感到被背叛。」因為2015年12強賽，日本隊球員賽後酒醉在台北街頭大失態登上媒體版面，但井端監督這次賽前還是選擇相信球員不加以限制。26日出版的《週刊文春》報導，源田壯亮認了外遇，與一位在銀座高級俱樂部工作的20多歲女性，維持了近一年的不倫關係。據知名人士爆料，該名外遇對象特意配合日本隊行程，進行了為期兩晚三天的台灣之旅，與源田壯亮享受異國約會。最後一晚，兩人從午夜開始造訪酒吧，並連續去了兩家酒吧，在曝光的照片中，源田壯亮的臉被擋住，但能看到該名女性滿臉笑容，兩人臉頰緊貼在一起合照。該女性還在12強的決賽，坐在東京巨蛋本壘後方位置，而她前方正坐著的是源田的正牌妻子——前日本偶像「乃木坂46」成員衛藤美彩。該場比賽，源田僅敲出一支內野安打，日本隊最終敗給中華隊，未能實現連霸。在宮崎的賽前集訓期間，《夕刊富士》訪問井端監督時，提到過去日本隊成員在台灣比賽期間，因醉酒在市中心鬧事，引來當地媒體報導的問題，並詢問這次是否會限制球員外出用餐。井端監督當時回答說，「在第一次會議上，我已經告訴球員們，『請注意作為日本代表隊成員的言行舉止』，因此我對他們充滿信任，不會設置具體限制。」2015年12強賽期間，週刊爆出日本隊有4名球星，包含坂本勇人、前田健太等人，賽後到夜店玩樂後酒後失態，還在台北街頭大吼大叫，甚至隨手亂丟酒瓶，此事鬧回日本，遭日本球迷指責丟臉丟到國外。日媒認為，「然而，日本隊在決賽中落敗已是令人痛心之事，敗北後，隊中年紀最長的成員不倫行為也被曝光，對井端率領的日本隊來說，無疑是雙重打擊。」更直言，「選擇放任式管理、充分信任球員的井端監督，如今恐怕感到深深被背叛。」