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▲中華隊隊長陳傑憲在這次2024世界棒球12強打出不可思議的成績，囊括MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲是否想和日籍球星大谷翔平在經典賽對決？陳傑憲做出回應。（圖／取自洛杉磯道奇X）

第三屆WBSC世界12強棒球賽中華隊勇奪世界冠軍，身為球隊靈魂人物的陳傑憲，表現搶眼受到外界關注，在該屆比賽落幕後仍然是被談論的焦點。陳傑憲此前已經表態想要打明年的WBC經典賽資格賽，未來也有旅外機會，近期在上節目時，他也對「有機會出國打球會不會去？」、「以及是否想和大谷翔平交手」做出回應。陳傑憲在這次12強賽會期間，總計22打數敲出14安，打擊率維持在恐怖的6成36，並且敲出2轟，一舉奪下MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎。他對於好表現能夠讓自己的國家受到關注深以為榮，直言是值得驕傲和開心的事。在12強賽結束後，傳出不少國外球隊對於陳傑憲感興趣的消息，他的母隊統一獅也趕緊表態想用長約留人。未來「台灣隊長」是否還會留在中華職棒打球，成為外界關注的一個話題。對此陳傑憲本人在上華視節目時笑說，「不是我想不想去，應該是看他們要不要撿我吧？」陳傑憲表示，中職也規定申請旅外申請必須在總冠軍賽結束後的期限（10天）之內，目前已經過了。他表示自己未來還是專注於本份，「每天到球場把例行公事做好，然後比賽用百分百態度去面對，去享受比賽。旅不旅外是一個結果，賽季內我把自己做好，認真地去打球，我覺得這是我該做的事情。」陳傑憲說，旅外與否他交給球團與經紀人去談，而且這些前提都是建立在自己成績夠好的情況下，畢竟若打得不夠好，想出國應該也沒機會。至於自己有沒有這個意願，他則是說任何選手應該都會有這樣的期待，畢竟從小看著陳金鋒這些傳奇球星出國打球、為國爭光，「如果有這個機會，何妨不去試試？這是很多人無法達到的事情，如果我能夠去的話，我一定會想去。」至於被主持人問到經典賽會不會期待和日本超級球星大谷翔平對決呢？陳傑憲則是保守地表示，「重點是資格賽要先進！」