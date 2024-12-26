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近年來，中國地方政府因財政壓力加劇，進而推行跨區抓人的「遠洋捕撈」執法模式，近來甚至還掀起了文字獄，因而引發爭議。自今年6月以來，安徽警方以「傳播淫穢物品牟利罪」為由，跨省抓捕50多名耽美作家，多數為年輕女性。這些作家要被迫繳納高額罰款以免牢獄之災，但部分作家因無法籌資而被判重刑。根據自由亞洲電台報導，耽美文學是一種以描寫男男戀情為主的情感作品，因不符合中國嚴格的內容審查，不少作家選擇在台灣的成人付費網站，如海棠文學城發表。然而這些行為被安徽警方認定為「製作、傳播淫穢物品牟利罪」。自6月20日起，警方在重慶、浙江、福建、雲南等地展開抓捕行動，截至目前，大約有50多位耽美作家遭到安徽警方抓捕。據媒體報道，涉案作家因僅分成稿費被視為從犯，多數可爭取緩刑，但罰款金額難以承受。例如，一名涉案流水13萬元的作家需繳納至少26萬元人民幣罰金，另加律師費及跨省訴訟費用。不少作家公開籌款以求退贓減刑，但仍有人因無法籌資而獲重刑，如作家「辭奺」被判5年6個月。此事被外界稱為是「文化界遠洋捕撈」。藝術家杜應紅接受自由亞洲電台採訪時表示，「遠洋捕撈」已讓許多企業家聞風喪膽，「因為大家都很明白，各地政府職能部門窮瘋了。當然，他們最會用的是手中的權力，所以巧設名目，用各種手段去進行斂財，抓捕。」杜應紅指出，「遠洋捕撈」不僅發生在文學領域，任何領域都可能發生。他舉例，「在泰國做生意的果農，他們就接到（中國）命令，必須每一個人交50萬（人民幣），如果不交，他們就會查你。」地方政府「遠洋捕撈」使作家被迫繳納高額罰款或遭判重刑，讓不少網友看了批評不斷，直呼「寫小說比強姦判的還重。」不過前安徽檢察官沈良慶則表示，這類案件的核心在於言論審查問題。他表示，「此類『遠洋捕撈』文字獄案件，我關心的並不是涉案作者和作品的內容是否健康和受讀者歡迎問題，文章好壞是個見仁見智問題。我關心的是言論審查問題。」沈良慶認為，跨省執法實為地方警方濫用專政手段，侵犯言論和新聞出版自由，同時涉及地方政府以政治正確為名獲取經濟利益。他表示，「可能跟經濟案件的跨境『遠洋捕撈』一樣，涉及到地方利益問題，就是利用極權國家官方意識形態政治正確為本地方、部門和個人撈取經濟利益。這跟目前的財政經濟狀況不佳有關。無論如何，它都涉及到侵犯受害人的自由和財產。」除文學領域外，地方執法越界問題在企業中也頻頻發生。近期，浙江省消費者權益保護協會通知北京晉江文學城等六家企業開會，稱晉江文學城「缺乏青少年模式」。晉江公司聲明指出，此通知屬於異地執法行為，且並未接到屬地相關要求，因此拒絕赴約。中國總理李強近日在國務院專題學習中強調，將於明年啟動規範涉企執法專項行動以整治異地執法亂象。然而，當前類似事件仍頻繁發生，尤其涉及跨境創作時，更引發對創作自由與地方執法合法性的廣泛討論。