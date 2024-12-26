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土耳其2023年2月6日遭遇7.8強震襲擊，地震造成逾5萬人喪生。一間當地知名飯店也在地震時倒塌，導致72人死亡。震災後土耳其當局認為飯店施工偷工減料，未遵守相關規定，土耳其法院25日判決出爐，飯店老闆與建築師皆遭判刑18年5個月。綜合外媒報導，土耳其阿德亞曼（Adiyaman）省的伊西亞斯大飯店（Isias Grand Hotel）於2023年2月的強震中倒塌，飯店老闆博茲庫爾特（Ahmet Bozkurt）與博茲庫爾特的兒子法提赫（MehmetFatih），以及飯店建築師伊爾馬茲（ErdemYilmaz）被依業務疏失致死罪起訴，土耳其法院一審判定，博茲庫爾特與伊爾馬茲遭判18年5個月有期徒刑，法提赫則是被判處17年4個月徒刑。強震之後共有近200人被捕，其中許多人與本案被告一樣是建築承包商或業主，被指控在建案中偷工減料、不符耐震標準，導致建築面對強震時不堪一擊。伊西亞斯大飯店就被發現，於支撐建築的柱子建材中混入了當地河流的礫石與沙子。不過，博茲庫爾特並未認罪，喊冤表示飯店倒塌是天災導致，認為自己也是受害者。