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▲《魷魚遊戲2》中每當1項遊戲結束，玩家都會進行投票，表決遊戲應該繼續玩下去還是就此停止。（圖／Netflix）

Netflix話題影劇《魷魚遊戲2》在今（26）日下午4點整上架，掀起一波追劇熱潮，目前7集完整釋出，一共427分鐘，主線劇情為第1季贏家成奇勳（李政宰飾）重回魷魚遊戲，準備與幕後主使人黃仁昊（李炳憲飾）直球對決，精彩程度幾乎讓劇迷沒有絲毫喘息空間，而劇中玩家們投票表決是否要繼續遊戲的片段，更被韓媒封為是「戒嚴令翻版」，更人直呼：「真實到起雞皮疙瘩！」《魷魚遊戲2》終於上架，第2季依舊由52歲男星李政宰主演，回顧第1季內容，劇情講述一場高達456億的生存遊戲，最終勝利者可以抱回獎金，失敗者則會當場失去性命，而李政宰也靠著主角光環成功抱回獎金，不過他也在遊戲中失去了曾經互相信任的夥伴、朋友，回到真實世界中，他並不快樂，最後他決定再次回到「魷魚遊戲」中，向飾演幕後主使人的李炳憲復仇。與第1季不同，在第2季中，每項遊戲結束，所有玩家都能進行投票，表決是否將累積的獎金依照參賽者人數均分，或是繼續遊戲。由於今年12月初南韓才剛發生「短命戒嚴」，當時韓國國會掀起腥風血雨，只為了投票表決是否要結束戒嚴令，而《魷魚遊戲2》中的相關畫面、台詞跟角色的所有舉動，也讓韓媒感嘆幾乎是當時戒嚴令的翻版。