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▲周映君（右）在《新聞挖挖哇》上神準預測柯文哲不僅沒有總統命，在66歲開始人生會開始走下坡。（圖／新聞挖挖哇 YouTube）

▲周映君6年前針對柯文哲（如圖）的分析，如今被網友起底，直呼實在太神準。（圖／新聞挖挖哇 YouTube）

▲柯文哲涉圖利京華城容積、政治獻金假帳等案遭羈押，今（26）日北檢起訴偵結。圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.26）

65歲的民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，日前因涉「京華城弊案」、「政治獻金假帳案」遭到羈押，至今已經過去113天，北檢今（26）日偵查終結，依涉收賄、圖利、公益侵占、背信等4大罪起訴柯文哲，求刑28年6個月，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。談話節目《新聞挖挖哇》在2018年時，曾邀請命理師周映君上節目錄影，當被主持人鄭弘儀詢問：「妳有給他（柯文哲）算過嗎？」周映君當時從柯文哲的命格上面分析，指出他想連任下1任台北市市長沒有太大問題，但談到2024年總統大選時，卻話鋒一轉斷言「完全不可能」，更分析：「柯文哲在大約66歲時，就已經走入他人生不好的運，而且又走到空亡，所以說這不可能。」如今周映君的一番言論遭到網友起底，紛紛翻出來回顧，感嘆周映君的預測相當神準：「不勝唏噓，老師好準」、「周老師比柯媽媽拜的神還精準」、「66歲空亡，周老師真的是太準了」、「六年前預言柯文哲2024總統不可能選上，大概66歲走空亡命，柯文哲今年65好準。」至於周映君所提到的「空亡」是什麼含意？對此命理師李奇峰曾在臉書上解釋：