65歲的民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，日前因涉「京華城弊案」、「政治獻金假帳案」遭到羈押，至今已經過去113天，北檢今（26）日偵查終結，依涉收賄、圖利、公益侵占、背信等4大罪起訴柯文哲，求刑28年6個月，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。對此有網友起底命理師周映君早在2018年就曾在談話節目中，指出柯文哲會在66歲那年走入人生不好的運，甚至走到空亡。更直言他不可能在2024年總統大選上當選。
周映君預測柯文哲沒總統命 預估66歲開始走入空亡
談話節目《新聞挖挖哇》在2018年時，曾邀請命理師周映君上節目錄影，當被主持人鄭弘儀詢問：「妳有給他（柯文哲）算過嗎？」周映君當時從柯文哲的命格上面分析，指出他想連任下1任台北市市長沒有太大問題，但談到2024年總統大選時，卻話鋒一轉斷言「完全不可能」，更分析：「柯文哲在大約66歲時，就已經走入他人生不好的運，而且又走到空亡，所以說這不可能。」
如今周映君的一番言論遭到網友起底，紛紛翻出來回顧，感嘆周映君的預測相當神準：「不勝唏噓，老師好準」、「周老師比柯媽媽拜的神還精準」、「66歲空亡，周老師真的是太準了」、「六年前預言柯文哲2024總統不可能選上，大概66歲走空亡命，柯文哲今年65好準。」
命理師解答「空亡」真實含意 嘆喊：一種煎熬的狀態
至於周映君所提到的「空亡」是什麼含意？對此命理師李奇峰曾在臉書上解釋：「運勢若走空亡，叫做不得天地間的助力，也就是說這時會呈現出一種煎熬的狀態，叫做叫天天不應叫地地不靈，人在此時容易精神渙散、沒想法沒動力，最容易人牽不走、鬼牽一直跑。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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談話節目《新聞挖挖哇》在2018年時，曾邀請命理師周映君上節目錄影，當被主持人鄭弘儀詢問：「妳有給他（柯文哲）算過嗎？」周映君當時從柯文哲的命格上面分析，指出他想連任下1任台北市市長沒有太大問題，但談到2024年總統大選時，卻話鋒一轉斷言「完全不可能」，更分析：「柯文哲在大約66歲時，就已經走入他人生不好的運，而且又走到空亡，所以說這不可能。」
如今周映君的一番言論遭到網友起底，紛紛翻出來回顧，感嘆周映君的預測相當神準：「不勝唏噓，老師好準」、「周老師比柯媽媽拜的神還精準」、「66歲空亡，周老師真的是太準了」、「六年前預言柯文哲2024總統不可能選上，大概66歲走空亡命，柯文哲今年65好準。」
命理師解答「空亡」真實含意 嘆喊：一種煎熬的狀態
至於周映君所提到的「空亡」是什麼含意？對此命理師李奇峰曾在臉書上解釋：「運勢若走空亡，叫做不得天地間的助力，也就是說這時會呈現出一種煎熬的狀態，叫做叫天天不應叫地地不靈，人在此時容易精神渙散、沒想法沒動力，最容易人牽不走、鬼牽一直跑。」
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