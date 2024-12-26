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經濟部投資審議會今（26）日召開第 15 次會議，會中核准重大投資案件計 5 件。其中包括號稱是韓國最大的電商平台之一，譽為「韓國亞馬遜」的酷澎（Coupang）繼去年12月、今年4月在台增資24.7億、60億元，這次再度加碼21.1億元，相當於1年內增資3次，合計投資106.3億元，繼續扎根台灣市場。酷澎是韓國電商巨頭之一，實質上屬於美商。該公司2021年在美國上市，同年進軍台灣，成立酷澎股份有限公司（Coupang Taiwan Co., Ltd.），資本額為48億元。這段期間酷澎以「火箭配送」（Rocket Delivery），能在短時間內將商品送達消費者手中，挑戰國內電商市場。投審會去年12月酷澎通過新台幣24.75億元增資案，規劃用於物流中心擴展等業務。不到半年時間，酷澎又在今年4月增資60.5億元，用途是經營電子商務服務，透過線上平台銷售商品，並自行管理倉儲。投審司表示，今日所通過的21.1億元同樣是用於從事經營電子商務服務，透過線上平台 銷售商品並自行管理倉儲，投資項目包括下廣告、調整APP以及招募人才。另外，投審會今日也通過盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣28.3億元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，從事經營一般投資業等業務。