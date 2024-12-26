中國疾控中心日前警告，「人類間質肺炎病毒」（HMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）感染病例近期有明顯上升趨勢，引發台灣關注。對此，前台大感染科主治醫師「林氏璧」表示，這隻病毒全世界都有，台灣也很普遍，「不要自己嚇自己」。
林氏璧今（26）日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，評論近期中國人類間質肺炎病毒疫情升溫的報導，並提出5點分析：
1.台灣何止有病例而已，這隻病毒全世界都有，台灣也很普遍，疫情後的2023年就有流行過了，當時也有上過新聞。不要自己嚇自己。2023年流行時，小兒感染科醫師黃瑽寧曾呼籲保持平常心，健康飲食、健康生活、把過敏控制穩定，即使感染後通常也不至於太嚴重。
2.這隻病毒發現的晚，所以研究還不是很完整。美國2016年有資料顯示，HMPV是造成五歲以下小孩呼吸道感染的重要病原，僅次於RSV。台灣疾管署在2024年10月出了一篇過去11年在台灣呼吸道檢體檢出人類間質肺炎病毒的比例，並分析一下其流行病學。在台灣，2021和2023人類間質肺炎病毒偵測率都有高起來過。一年四季都有，4月最高，11月最少。10年來澎湖，彰化，新竹最多。主要感染人群是4歲以下幼兒。
3.得了這個病毒絕大多數都會靠自己的免疫力恢復。RSV疫苗近來終於做出來了，HMPV疫苗也有研究在進行中，也許可以期待未來會不會有HMPV疫苗問世。
4.有媒體引述中國某些報導寫到，中國醫師在受訪時宣稱，特定人群感染人類偏肺病毒死亡率可高達43%。這是引述2013年美國西雅圖三間醫院針對造血幹細胞移植前後，免疫力非常低下的23位病患的研究，100天死亡率有到43%。但對整體一般健康人絕對不是這樣的數據。
5.這隻病毒也是飛沫傳染的呼吸道病毒。林氏璧最後提醒，「老話一句，戴口罩勤洗手可以防百病！酒精乾洗手可防新冠／流感／A型鏈球菌／黴漿菌／HMPV／RSV，肥皂洗手可防蘋果病／腸病毒」。
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1.台灣何止有病例而已，這隻病毒全世界都有，台灣也很普遍，疫情後的2023年就有流行過了，當時也有上過新聞。不要自己嚇自己。2023年流行時，小兒感染科醫師黃瑽寧曾呼籲保持平常心，健康飲食、健康生活、把過敏控制穩定，即使感染後通常也不至於太嚴重。
2.這隻病毒發現的晚，所以研究還不是很完整。美國2016年有資料顯示，HMPV是造成五歲以下小孩呼吸道感染的重要病原，僅次於RSV。台灣疾管署在2024年10月出了一篇過去11年在台灣呼吸道檢體檢出人類間質肺炎病毒的比例，並分析一下其流行病學。在台灣，2021和2023人類間質肺炎病毒偵測率都有高起來過。一年四季都有，4月最高，11月最少。10年來澎湖，彰化，新竹最多。主要感染人群是4歲以下幼兒。
3.得了這個病毒絕大多數都會靠自己的免疫力恢復。RSV疫苗近來終於做出來了，HMPV疫苗也有研究在進行中，也許可以期待未來會不會有HMPV疫苗問世。
4.有媒體引述中國某些報導寫到，中國醫師在受訪時宣稱，特定人群感染人類偏肺病毒死亡率可高達43%。這是引述2013年美國西雅圖三間醫院針對造血幹細胞移植前後，免疫力非常低下的23位病患的研究，100天死亡率有到43%。但對整體一般健康人絕對不是這樣的數據。
5.這隻病毒也是飛沫傳染的呼吸道病毒。林氏璧最後提醒，「老話一句，戴口罩勤洗手可以防百病！酒精乾洗手可防新冠／流感／A型鏈球菌／黴漿菌／HMPV／RSV，肥皂洗手可防蘋果病／腸病毒」。