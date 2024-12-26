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台北地檢署偵辦京華城容積案，包括民眾黨主席柯文哲在內共起訴9人，其中涉嫌行賄的威京集團總裁沈慶京，和涉嫌收賄的國民黨台北市議員應曉薇，檢方發現2人不但關係匪淺，還監聽到深夜親密對話，都在起訴書中曝光。起訴書指出，應曉薇本是沈慶京成立的沈春池基金會秘書長，2015年2人一同赴澳門而遭媒體關注。檢方監聽到2024年6月27日午夜近12點，2人對話極為親密。沈慶京還曾於2024年8月14日，撥打電話給應曉薇助理吳順民，告訴他：「你想一想，那你要去跟那個議員去講……我想來想去……我是希望大家都沒有問題，結果大家口徑不一致，不是他X的倒楣的是我……那我們受害者怎麼有被圖利的問題呢」，即要求其等前來威京集團統一口徑，沈慶京欲佯以被害者角度應對相關法律追訴。檢調查出，沈慶京給應曉薇的款項總共5250萬元，其中4500萬是獎勵應曉薇協助威京集團取得高額容積獎勵。應曉薇為了不讓人發現4500萬金流，涉嫌透過洗錢方式，用5個她所掌握的協會作為人頭帳戶。起訴書記載，應曉薇從2017年到2019年，與助理吳順民為京華城案陳情、施壓北市府公務員。從收賄結果來看，沈慶京只給柯文哲1710萬、應曉薇卻是柯文哲三倍多，也可看出沈與應關係非比尋常。