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▲▼國際巨星周潤發（上圖）曾經提拔成名前的後輩劉德華（下圖）。（圖／美聯社）

▲《投奔怒海》由劉德華（左）、林子祥主演。（圖／華映娛樂提供）

▲劉德華成名前接拍傳奇禁片《投奔怒海》，他剪短頭髮、曬黑皮膚，入圍第2屆香港電影金像獎最佳新演員，此後星路大開。（圖／華映娛樂提供）

香港巨星劉德華（華仔）縱橫娛樂圈43年，影視歌三棲，演出的電影超過160部，經典歌曲傳唱至今，演藝成就輝煌，年過60歲的他仍活躍幕前，其實華仔有今日成績要感謝前輩周潤發（發哥）的一番忠告，當年劉德華視野太淺，拒絕演出發哥引薦的禁片《投奔怒海》，周潤發當面訓斥「你算什麼東西！你根本不紅」才點醒他，造就華仔現在超級天王的地位。劉德華第一部擔綱主演的電影為1982年的《投奔怒海》，據電影製作公司表示，該片導演許鞍華原本屬意周潤發演出男主角，但電影探討越南解放後，面臨人民移民香港等的社會問題，不僅被中國大陸封殺，因為劇組到海南島取景，台灣也禁演，發哥為保住台灣市場婉拒演出，便推薦剛出道、還沒有名氣的新人劉德華。華仔後來好奇詢問周潤發《投奔怒海》引薦自己的原因，當時周潤發跟劉德華解釋，華仔聽完之後，忍不住回發哥：「那我也不能拍，我的台灣市場也重要啊！」周潤發一聽非常火大，當場責罵劉德華：「你算什麼東西！你只是一個新人，你現在是什麼市場都沒有，拍吧！你現在根本不紅，所以有好的機會、好的東西都應該去嘗試，這對你是很好的事情！」周潤發雖然話說得難聽，但本意是在鼓勵劉德華，不能放掉這個機會，最後劉德華聽從發哥的建言，接拍《投奔怒海》，他剪短頭髮、把皮膚曬黑，精湛詮釋戰後想逃離越南的美軍翻譯青年，電影在香港上映後叫好又叫座，榮登香港年度票房第5名，華仔更獲得第2屆香港電影金像獎最佳新演員提名，最終該片抱走最佳影片等5項大獎，也打開劉德華在影壇的知名度。