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▲有許多網友暫時避上社群網站，不希望《魷魚遊戲》第2季還沒看完就先被爆雷。（圖／摘自Netflix）

Netflix最受矚目大戲《魷魚遊戲》的第2季，全球今（26日）同步上架，不少觀眾視為今天最重要的大事，巴不得想趕快下班回家，一口氣看個過癮，加上之前在高雄的宣傳手筆頗大，使得成績加倍受到期待。不過人在網上問道：「『魷魚遊戲』第2季怎麼感覺沒有想像中那麼討論熱烈？」其他網友一語道破：「下午4點才上架，現在才剛下班到家沒多久，能看幾集？」也有人透露自己沒追完第2季前根本不敢上任何社群網站，就怕被搶先告知情節玄機，既然很多想看的人都還沒看完，甚至不敢隨便上網，還沒到討論熱潮的高峰，十分理所當然。韓劇《魷魚遊戲》在3年多前推出後，引爆全球追劇熱潮，在向來哈韓的台灣會受到歡迎並不意外，能夠征服不愛看字幕的歐美觀眾才是難得的成就，李政宰更在艾美獎成為第一位拿下最佳戲劇影集男主角的亞洲男星，第2季因此還未播出已先受到極高矚目。根據統計，《魷魚遊戲》第2季全長7集約長427分鐘，大概是7個小時左右，如果按照原倍速欣賞，從下午4點開始也要一直看到晚上11點才能結束，目前看完的觀眾是開兩倍速，可是有很多人也覺得如此精彩的內容，不要囫圇吞棗的快速跑完，寧可慢慢觀賞，因而能夠深度討論的人數，真的並不很多，預計本週末才會是最熱烈的高峰期。但《魷魚遊戲》還是受到各方歡迎，儘管不敢隨便參與社群上的討論，許多人對於第2季的情節設定會是人物塑造仍極感興趣，還是願意點開相關的新聞，使得《魷魚遊戲》早就是目前的熱門焦點，只是暫時還看不太到很多有重點的討論，大概要等到夠多人看完第2季才能真的產生出具體的話題，現在網路提到這戲還是在表示想趕快回家追劇，或是警告不准有人「爆雷」之類的內容。