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前國防部長李天羽12日病逝三總，移靈安厝典禮今（26）日於新店碧潭空軍烈士公墓舉行。國防部長顧立雄親自到場致祭表示，李天羽畢生奉獻軍旅，以忠勇報國為志、秉忘身報國的赤忱，致力整軍經武，為國家締造燦爛不朽的豐功偉績，成為後人效法的典範。根據國防部所屬軍聞社報導，今日清晨，移靈車隊由憲兵快速反應連車隊前導，自臺北市懷愛館出發，駛向碧潭空軍烈士公墓。顧立雄及各級長官於公墓廣場肅立迎靈，隨後移至祭堂舉行向空軍忠烈將士致祭及安奉禮。儀典中，司儀引領獻花、行三鞠躬禮，表達對李天羽無限的追思與感念。霍守業一級上將、林鎮夷一級上將、退輔會主委嚴德發先生、參謀總長梅家樹上將、副部長柏鴻輝先生等多位長官也蒞臨現場追思致敬。安奉禮圓滿結束後，家屬前往忠靈塔進行移靈安厝儀典。在司儀讚頌文與封龕儀式後，憲兵矧槍班鳴葬槍三響，伴隨示範樂隊演奏莊嚴的安息號，向故李天羽戎馬一生、忠勇為國的英靈致上敬意。軍聞社表示，李天羽一生秉持忠勇愛國的崇高志節，為國效命，歷任空軍總司令、參謀總長及國防部長等重要職務，並榮獲青天白日勳章。他在推動國軍聯合作戰、全民國防共識共行、國防民生合一，以及國防組織與兵力結構調整、新式武器裝備採購等政策方面，貢獻卓著。他帶領國軍官兵克服艱難挑戰、不畏風雨，捍衛臺海安全，對於國家穩定與國防進步，具有無可取代的重大意義與貢獻。