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阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）近日誓言在阿根廷推廣核能，以為消耗大量電力的AI伺服器供電。綜合外媒報導，米雷伊表示「核能是唯一足夠高效、充足，且能快速擴展以應對我們文明發展所需的能源」。米雷伊認為，目前的發電方式難以滿足AI熱潮帶來的需求缺口，所以他相信核能將在全世界復興。米雷伊說面對核能復興的機遇，阿根廷不打算落人於後，而是要成為先鋒。阿根廷目前有3座正在運作的核電廠，根據官方資料，今年7月阿根廷核電發電量約占全國發電量近9%。國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）稱米雷伊的聲明「充滿希望」，還強調核能「是阿根廷過去70年來，取得顯著成功的使用工具」。阿根廷國家原子能委員會（National Atomic Energy Commission）近20年來一直致力於建設CAREM（Central Argentina de Elementos Modulares）小型模組化反應爐，後續階段的目標則是在國內開發鈾礦。不過，有批評者指出，在米雷伊政府帶頭大砍預算下，該項目已陷入停滯，資金存在不確定性。