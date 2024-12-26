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▲26歲的維多莉亞伽里蒂，長得美艷又性感，是名牌精品愛用的當紅模特兒。（圖／摘自IG）

▲李奧納多狄卡皮歐今年50歲還沒有要成家的打算，朋友們也為他著急。（圖／美聯社／達志影像）

全世界最著名、永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐，開始面臨各方給他的成家壓力，連「超級好朋友」凱特溫絲蕾都看不下去了？歐美娛樂網站引述不具名消息人士的說法，稱凱特對他每一次都讓理想的女生從他指縫溜走，感到很擔憂，深怕他和目前的女友維多莉亞伽里蒂最後也是這樣的結局，已經苦口婆心勸他，放棄那些恐懼婚姻、害怕成家的想法，趕快把握住維多莉亞。眾所周知，李奧納多狄卡皮歐獨鍾長腿、性感的名模類型，因而與合作《鐵達尼號》的凱特溫絲蕾，就算銀幕上愛得再死去活來，戲外也只有深厚的友情。但凱特的特殊之處，在於不怕對李奧講真話，就算忠言逆耳，也不在乎他聽了開不開心。凱特看到李奧與維多莉亞在一起之後，受到的是正面的影響，不只更在意自己的體態，也變得更在乎健康，認定維多莉亞就是此刻最適合他的女孩。過往李奧納多狄卡皮歐堅持的「25歲法則」，據稱是因為女生到了25歲就會開始想要成家、定下來，這就會讓李奧心生退卻，寧可分手也不想面對這些問題。凱特溫絲蕾認為他其實可以是個好丈夫，只需要心態再成熟些、趕快長大，不要迴避責任，所以會想好好勸他，讓他聽話。李奧今年正好50歲，也是到了人生的重要里程碑，各方都看好維多莉亞可能是終結他多年來單身狀況的真命天女，就不知他能不能接受摯友凱特的意見，會不會拿出實際的行動了。