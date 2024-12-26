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▲只要主人一聲令下，歐比王就會衝向羊群開始牧羊。（圖／翻攝Tiktok＠dampatenlair）

▲歐比王站在綿羊旁邊幾乎都只有快看不見牠，體型差距至少10倍以上。（圖／翻攝Tiktok＠dampatenlair）

狗小志氣高！眾所皆知，吉娃娃雖然是體型最嬌小的犬種，但兇悍程度卻是狗界前幾名，瘋起來連大狗都畏懼三分。近期在國外，就有一隻吉娃娃竟然成為牧羊犬，賣力驅趕上千羊群「吉度認真」，讓主人讚不絕口！法國網友 Damaris 目前住在伊澤爾省阿爾卑斯山區，擁有廣闊的天然草原與新鮮空氣，當地也是畜牧業重鎮，常常能看到許多綿羊悠哉吃草，後來Damaris也開始進行牧羊工作，而跟著她從都市搬到山上的吉娃娃歐比王(Obi Wan)，也在長期旁觀其他牧羊犬工作的模樣，漸漸學會了牧羊技巧。歐比王(Obi Wan)擁有3/4吉娃娃血統，另外1/4是約克犬，身體只有22高度，體重僅2公斤，站在綿羊旁邊幾乎都只有快看不見牠，體型差距至少10倍以上，不過歐比王卻常常用洪亮叫聲與積極的動作，藉此成功引導了羊群，歐比王要控制羊群的行動，至少要耗費比其他大型牧羊犬多好幾倍的力量，但是他「吉度認真」，更不畏懼被踩踏到。飼主 Damaris 回憶起歐比王學會牧羊技巧的過程，「一開始牠只是觀察其他牧羊犬前輩，但很快地歐比王非常表現出了協助的意願。身為吉娃娃的牠非常勇敢，從不會考慮危險，卻擁有真正的工作意識和承擔責任的意願」。不過歐比王還是有一項劣勢，就是相比其他大型牧羊犬，牠沒有厚重的毛髮，因此很害怕寒冷，氣溫過低牠就無法全力牧羊，只能在主人懷中互相取暖，但這也是歐比王的可愛之處！