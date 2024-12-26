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台北地檢署今（26）日起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，晚間18時30分召開柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲等5人的合議庭，晚間約21時許，網紅館長陳之漢也到現場聲援，並向總統賴清德嗆聲「錢在哪裡」。柯文哲接押庭於19時30分開庭，力挺柯文哲的「館長」陳之漢先放話將到現場聲援，他也在9點左右也現身北院外。陳之漢說，「四個月前我一樣在這，4個月後我們看到了，還是沒錢嘛，錢在哪裡？寫幾百頁都一樣，請賴清德告訴我錢在哪裡，我知道館長我沒有念書，發文一定會被很多人罵，但我PO了，我挺這個人沒有錯！」館長嗆，已經過四個月，還是沒看到錢寫在哪，場外民眾也高喊柯文哲「沒錯」。只見場外的柯文哲支持者不斷砲轟民進黨和北檢，高喊違法押人，館長最後又補了一句，「民主國家，墮落至此」，強調自己只有一個要求，就是兩個字「放人」。