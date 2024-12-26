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台北市前市長柯文哲今（26）日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，並具體求刑28年6個月，長期挺柯文哲的館長陳之漢晚間現身北院聲援柯，並向總統賴清德喊話，「請告訴我錢在哪」。對此，總統府發言人郭雅慧晚間受訪時強調，總統府不會針對個別的司法案件進行評論；另外，有小草揚言對賴清德不利，郭雅慧也說，這部分會交由相關機關依法進行了解。柯文哲被求刑28年6個月，台北地院晚間召開接押庭，包含民眾黨立委黃國昌到場相挺，而陳之漢也現身聲援。陳之漢表示，4個月後大家看到「還是沒錢」，錢在哪裡，請賴清德告訴他錢在哪裡。對此，郭雅慧晚間在「全社會防衛韌性委員會第2次委員會議」會後記者會上回應，這部分尊重司法調查，總統府不會針對個別的司法案件進行評論，而賴清德也一貫表達他的立場，那就是勿枉勿縱，也希望不分黨派、不論任何人，尊重司法程序調查、一起釐清真相。另外，針對有小草揚言對賴清德不利，郭雅慧說，台灣是民主國家，有權利表達不同意見，但最重要是回到理性溝通，國家安全不容挑戰，尤其是元首維安，這部分會交由相關機關依法進行了解。