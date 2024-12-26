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Netflix最受矚目大戲《魷魚遊戲》的第2季，全球今（26日）同步上架，不少觀眾視為今天最重要的大事，而已經先睹為快的各地劇評，看法大致相似，有人認為新一季相較於3年前的首季，雖然新鮮感不及，卻還是保持了足夠的吸引力，相當引人入勝，不會太讓人失望。也有人覺得新一季並沒有更多的深度，新加入的人物有增加一些新面向，但李政宰扮演的男主角成奇勳並沒有變得更立體。而美國和韓國都有評論認為，第2季有點像是第3季的前導預告片，觀眾看完以後已經會開始期待下一季，恐有兩極化的觀感。在著名的「爛番茄」網站，目前兩季《魷魚遊戲》分別得到95%和83%的好評。歐美權威雜誌《好萊塢報導》的劇評丹尼爾芬柏格，認為《魷魚遊戲》的第2季相較於首季是讓他較為失望的，因為戲裡沒有特別增加更多的深度設計，讓人對整體的情節架構看到更多的深入面向，可是也不至於太讓人不滿足，娛樂性仍是相當足夠，只是對他而言，新鮮感不比首季。第2季比首季更加的血腥，也較多女性角色，另一歐美重量級媒體《綜藝報》的劇評阿拉米德提努布覺得第2季的選角更為年輕化，且看得出比首季的預算更高，對他來說，一整季還是非常的引人入勝，讓人欲罷不能。南韓的劇評大致上和歐美的想法差不多，對於第2季更暴力、血腥以及與下一季的連結感和歐美劇評人看法相近，顯然《魷魚遊戲》第2季的成績有目共睹，至於收視數字會否再創佳績，就要等週末後的數據公布了。