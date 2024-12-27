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▲蔡璧如認「絕不會讓你變年羹堯」是柯文哲寫給她的，因為柯以雍正帝自居，認為她跟年羹堯相同，功高震主。（圖 / 記者葉政勳攝，2019.08.06）

▲雍正是清朝第4位皇帝，在位13年。（圖／NOWnews資料照）

▲同進士出身的年羹堯是清朝康熙和雍正年間重要將領。他46歲平定青海，達到人生頂峰，可是不到兩年，就被雍正帝以92條大罪賜死。（圖／維基百科）

▲雍正帝把10個兒子殺到剩4個，歷史上認為此舉讓繼位的乾隆穩坐皇位60年。圖為電視劇《延禧攻略》瓔珞之後懷孕，乾隆皇帝相當開心。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.23）

民眾黨主席柯文哲26日遭起訴並求處28年6月重刑，北檢190頁起訴書中，赫見柯文哲自稱「朕是雍正帝」，還喊話「絕不會讓你變年羹堯」。柯文哲的年羹堯是誰？歷史上雍正皇帝和年羹堯關係如何？作家曾分析出「3個原因」讓年羹堯達到人生頂峰後不到兩年，被雍正帝以92條大罪賜死，沒能善終。起訴書中指出，柯文哲的「朕.doc」檔案出現「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。台北市長室前主任蔡璧如作證時證稱，這是柯文哲寫給她的，因為柯文哲對她又愛又恨，而且柯文哲常以雍正皇帝自居，認為她跟年羹堯相同，功高震主。雍正帝是康熙帝（玄燁）之後，繼任的清朝第4位皇帝，他只是皇四子胤禛時，當了45年孤臣，成為雍正帝後，當了13年孤君。雖然雍正帝當皇子時為自己打造孤臣人設，但還是有自己的政治親信，其中最關鍵的正是年羹堯，算起來，年羹堯是雍正帝的大舅兄，正是敦肅皇貴妃她親哥。年羹堯又是何許人？年羹堯字亮工，號雙峯。 漢軍鑲白旗人，雍正元年抬入漢軍鑲黃旗，籍遼東廣寧，先祖原居安徽懷遠，同進士出身，清朝康熙和雍正年間重要將領。他46歲平定青海，達到人生頂峰，可是不到兩年，就被雍正帝以92條大罪賜死。根據中國B站百萬粉絲心中「奪嫡區寶藏Up」、天津高中歷史教師李正所撰寫的《何以為雍正？》書摘指出，年羹堯剛平叛成功時，想過功高震主的問題，也萌生功成身退的念頭。但最後沒能善終的原因，李正認為「其中很大程度上是因為雍正過於熱情」，導致年羹堯被皇帝捧得太過膨脹，而出現3個問題，讓雍正帝對他產生殺心。雍正3年末（1726年），年羹堯被賜死，時年47歲。雍正上台後，把奪嫡時的政敵老九允禟打發到年羹堯的帳下從軍，原本是想讓他監視允禟，可是年羹堯考慮到自己和允禟之間畢竟還有一層姻親關係，允禟又是個政治上的失敗王爺，所以沒把這項監視的任務當回事。年羹堯非但沒按時向雍正彙報允禟在西北的動態，反而放任允禟在當地做起買賣，且生意愈做愈大，以至於發展起來後，當地人還讚揚允禟是「賢王」。最終，硬是氣得雍正又派人去重新看管允禟。此時雍正對年羹堯的失望可想而知：朕對你這麼好，你怎麼能胳膊向外彎？年羹堯取得軍事勝利後，曾向雍正舉薦大量官員，雍正帝也照單全准。但時任吏部尚書的隆科多受不了了，二人的矛盾愈積愈深。夾在中間的雍正帝雍正來回和稀泥，甚至還提出要把年羹堯的一個兒子過繼給隆科多，讓兩邊親一親。無奈顧此失彼，年羹堯和雍正最信賴的兄弟老十三怡親王允祥（胤祥）鬧出矛盾。允祥正負責追繳各省的財政虧空，而年羹堯以西邊打仗為由，拒不繳納，請求雍正幫忙豁免。雍正答應後，仍舊夾在中間和稀泥。年羹堯不領情，甚至回京時，還對老十三的府第出言不遜，說了些類似「金玉其外，敗絮其中」的混帳話。年羹堯得勝還朝回到京城時，實在太忘乎所以。巡撫見了要下跪，王公見了要問好，他甚至不下馬。按年羹堯的說法，這是上任「大將軍王」的慣例。可是你的上任是誰啊？人家老十四是皇子！最關鍵的是，別人愈捧，年羹堯愈忘我，不但炫耀功績，還插手中央各方事務。一時間謠言滿天飛，說年羹堯就是「隱形皇帝」，想幹什麼皇上都得准奏。雍正的心情可想而知：朕對你好到如此程度，你倒真是絲毫面子也不留給朕啊！歷史上，雍正帝是一位勵精圖治的好皇帝，但也是位「改詔奪位」、「殘害手足」、「心狠手辣」的皇帝，嚴肅且暴虐，而且「殺害親生骨肉」，讓後人對他的評價褒貶不一，卻也因為這件事，讓繼位的乾隆可以穩坐皇位60年。