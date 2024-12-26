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民眾黨主席柯文哲因涉犯京華城容積案等四大案，遭羈押113天，今（26）日台北地檢署偵結起訴，晚間7時30分台北地方法院召開接押庭，面對法官訊問，柯文哲全盤否認收受賄賂。起訴書指出柯文哲收受威京集團總裁沈慶京1500萬元，究竟有無此事？柯文哲在庭上回答，這問題他被問了4個月，他很確定沒有收1500萬。至於起訴書所稱從柯文哲家中搜到的隨身碟，柯文哲說檢方指控的「工作簿」，意即EXCEL檔案不知道是誰做的。檢察官當初搜索他家時，放了幾個USB在桌上，他不知道這些USB哪來的，裡頭被灌了什麼資料他也不清楚。由於USB存有柯文哲與蔡壁如對話，法官問柯是否有？柯回答，USB即便是在他家搜出的，也不能說裡面的檔案都是他做的。他和蔡壁如的確有文字往來，但USB常常拷來拷去，無法說都是他做的。法官還問柯文哲，檔案中的「Wen」是否指的就是他？柯文哲說，檔案有很多稱號，不能證明都是他。法官又問到底EXCEL有無記載「小沈1500」？柯回答，他無法說明，因為細節他不知道。法官還問，知不知道還有誰可能會用USB製作檔案？柯文哲說，不確定的事他不會講，他不知道還有誰。法官進一步希望釐清EXCEL中的200、1500這些數字是否為金額？柯回答，是不是金額他沒意見，他不知道細節，檢察官查了什麼他不知道，他第一次看到這些內容，腦袋裡也沒有這些細節。