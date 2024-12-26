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▲華府旅行社，2025年1月17日將在台中清泉崗機場設立中台灣旅遊服務櫃台，（圖／華府提供）

立足中部近20年，以入境旅遊服務起家的華府旅行社，2025年1月17日將在台中清泉崗機場設立中台灣旅遊服務櫃台，提供海內外旅客機場到市區接送、中台灣包車一日遊、台灣觀巴以及各種旅遊協助等一站式服務外，一併解決台中機場公車難等問題。華府旅行社董事長廖泳淀表示，機場到市區飯店接送，每人只要350元起，兩人就發車，提高機場交通方便性，讓更多旅客願意直飛台中旅遊，一天接送目標是200趟。明年1月中旬起也將規劃台中機場到麗寶樂園、台中三井OUTLET接送服務，2人即可成行。值得一提的是，台中華府機場櫃檯，將設置AI翻譯面板，配置英、日、越、泰、韓多國語言即時翻譯，讓各國旅客都能溝通無障礙，獲得充分旅遊資訊！廖泳淀表示，華府設置台中機場旅遊服務櫃檯，除了想改善機場至市區交通不便問題外，也希望吸引離島如金門、馬祖及澎湖遊客來台灣旅遊，華府推出加價行程2999元，就可以玩三天兩夜，包括一日遊行程、2晚住宿、4小時包車及機場來回接送服務，CP值超高的。華府旅遊集團因應疫情後的旅遊人潮大爆發，也推動包機業務，目前在華府集團內經營成效斐然的泰國、越南、韓國幾個主要城市都有節日包機，2024年全台機場包機數量來到20架次，帶進超過4,000名海外遊客。預期2025年在清泉崗機場超過十架次，台東地區預計也將有六架次，包機業務不僅帶動海外遊客來台探索更多台灣不同縣市特色，也能讓台灣出境旅客有更多航班的選擇。經營台灣入境旅遊服務即將邁入20周年的華府旅遊集團，經歷台灣觀光產業的各種轉變與困難，地緣政治干擾市場轉變、疫情邊境封鎖的沉潛扎根、疫情後報復性的旅遊人潮以及觀光產業的人力斷涯，讓原本已計畫退休的集團董事長廖泳淀延緩了退休計畫。廖泳淀表示，過去五年除了疫情衝擊，數位化服務的普及、自媒體及AI應用光速成長，也讓消費者對旅遊型態產生深刻質變。市場風向的轉變，華府旅遊集團也將過去90%以團體入境旅遊業務為主力服務的的版圖做了調整，從疫情期間加深台灣旅遊特色發掘，深化旗下台灣觀巴的路線，目前旗下有三家旅行社投入台灣觀巴路線經營，主力服務海外遊客中彰投一日遊，未來更將擴展路線至竹苗及嘉義等地區，讓中台灣觀光旅遊路線更加完整。廖泳淀說，展望下個20年，華府旅遊集團在2024年成立公關行銷部門並擴大出境旅遊服務部門，協助更多公部門進行海外推廣行銷，讓台灣之美能傳遞到更多國家，也持續發掘國外特色旅遊行程，提供台灣旅客更多旅遊選擇！