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▲歐漢聲（左）過去曾和Makiyo（中）有過一段戀情，但好友羅志祥（右）卻選擇橫刀奪愛，讓兩人的兄弟情就此斷開。（圖／NOWnews資料照）

▲小甜甜（左圖左）和謝忻（左圖右）過去是親密無間的閨密，但卻因為愛犬「控肉」鬧翻。（圖／謝忻 臉書）

▲周杰倫（左）過去曾被吳宗憲（右）捧紅，但吳宗憲最終因投資失利而將整間唱片公司賣掉，等於賣掉周杰倫。（圖／周杰倫 臉書、NOWnews資料照）

演藝圈內藝人們之間的關係時常是網友們津津樂道的話題，雖然仍有不少藝人因為同為明星而成為一生摯友，反之也有許多人因為各種糾紛而友誼翻船。像是歐漢聲在2002年與日籍女星Makiyo（川島茉樹代）交往，兩人大方認愛，但後來歐漢聲入伍當兵，便將Makiyo託付給情同手足的羅志祥照顧，沒想到Makiyo在歐漢聲服役後沒多久就兵變，根據歐漢聲多年後在綜藝節目上的回憶，當時Makiyo失聯1個月都不接電話，好不容易終於撥通，沒想到竟是收到對方堅決要分手的回應。歐弟當時在節目上坦言，那時Makiyo在電話中提出分手：「我要謝謝你，因為你找了一個很會照顧我的人來照顧我。」儘管歐弟並未在節目中點名這對男女，不過幾乎所以人都認為Makiyo口中那位「很會照顧她的人」就是羅志祥，歐弟則坦言因為被最信任的人雙雙背叛，綠雲罩頂的他也曾一度想不開。不過似乎是惡有惡報，後續Makiyo與羅志祥的愛火很快就煙消雲散，女方甚至在談起羅志祥時，坦言：「和他（羅志祥）沒緣分也沒什麼好聯絡。」但提到歐弟時倒是對他讚譽有加，還多次誇讚歐弟對她十分照顧，同樣都是愛過的人，為何評價會如此懸殊？對此Makiyo則透露，「因為他（歐漢聲）是能承認戀情的那個人。」反觀羅志祥確實在與Makiyo交往的2年時間裡，都以朋友稱呼她，似乎也讓Makiyo相當受傷。藝人小甜甜（張可昀）過去曾和小13歲的前夫宋晉賢有過一段2年短命婚姻，而兩人在爆出婚變後，小甜甜指控宋晉賢曾對自己拳打腳踢，而宋晉賢則是痛批小甜甜涉嫌虐待兩人飼養的愛犬「茼萵」：「她整個晚上就放任狗狗傷口持續惡化，看到傷口時我真的嚇了一跳！一整片的傷口潰爛甚至要見骨，我真的真的好心痛好難過好心疼，因為茼萵完完全全沒吭一聲。」事後小甜甜開直播回應「虐狗指控」，表示自己非常喜歡狗：「從小養狗養到大的人，我非常愛狗，所以我張可昀絕絕絕對沒有虐狗。」不只如此，小甜甜還順便提到2015年時曾將另一隻愛犬「控肉」託付給謝忻照顧，沒想到狗卻被對方養死，對此謝忻傻眼回應：「就是很無奈，我抵達現場時狗已經死亡，是我幫她去餵狗，那如果我沒有去呢？根本沒有人知道她的狗死了。」至於「控肉」的死因，謝忻則表示：「那時候室內的溫度沒有拿捏好，再加上狗狗的體重過重，心臟可能負荷不了太熱，所以我抵達她家的時候，牠已經身體僵硬了。」對此小甜甜則是痛罵謝忻關掉冷氣，才導致控肉熱衰竭死亡，而謝忻也強硬反擊，指出關冷氣一事是小甜甜的主意：「她說OK，開水冷扇就可以了，因為她說整天開冷氣很貴。」而兩人10年的閨密情也因此正式決裂。亞洲流行天王周杰倫在2000年出道，至今仍然是樂壇上炙手可熱的歌手之一，而他當年能一炮而紅，得多虧綜藝天王吳宗憲的提拔。周杰倫曾在1997年8月與同學一同參加選秀節目《超級新人王》，雖然最後沒能拿獎，不過周杰倫的琴藝卻讓主持人吳宗憲印象深刻，認為其有潛力進而挖掘簽約進樂壇。而周杰倫也不負眾望，首張專輯《Jay》就一鳴驚人，但吳宗憲卻在2001年因為投資失利，便將創辦的「阿爾發音樂」以新台幣3億元賣給好樂迪股份有限公司，等同於賣掉旗下藝人周杰倫，當然也包括旗下的温嵐、南拳媽媽；後來在2005年，周杰倫與侯佩岑的戀情曝光時，吳宗憲面對媒體又一時嘴快脫口周杰倫與蔡依林的「雙J戀」，讓周杰倫被外界質疑劈腿，雖然後續吳宗憲則解釋是媒體刻意扭曲，才會造成周杰倫誤會，不過兩人不合的傳言卻越演越烈。一直到2015年，周杰倫在英國和昆凌下跪求婚，後續接連在台北、英國、澳大利亞舉辦了3場世紀婚禮，卻完全沒有寄喜帖給吳宗憲，讓外界質疑他是否對於過去的種種還懷有怨恨，對此周杰倫表示是母親葉惠美的意思，但仍讓吳宗憲非常不滿：「漏掉我這封喜帖是不是太針對了？我是一排名字在那邊讓你打勾或打圈要不要邀請的人嗎？不發帖子是要給我難看囉！」導致兩人的關係再度降到冰點。