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民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內，涉助京華城改建取得非法容積獎勵等案，今（26日）被台北地檢署依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴，移審台北地院後，今晚7點30分召開接押庭，稍早0時18分落幕。柯文哲接押庭稍早結束，稍後是續押或交保，仍待合議庭三位法官來決定，目前五人之中，沈慶京與柯文哲的接押庭已結束，李文忠、彭振聲、應曉薇仍在繼續。黃國昌在接押庭結束後在法庭外拿起麥克風，他透露，剛剛檢察官站起來高聲闊論，「你們可以不相信檢察官，但請相信證據」，但他聽了一整個晚上，完全沒聽到證據；黃國昌宣稱，北檢拿出的證據是2017年柯文哲曾參加居住正義論壇，因此柯知道京華城容積率獎勵是違法的。黃國昌又批，檢察官援引京華城案最有利的圖利證據，竟然是監察院今年年初的一份調查報告，時間點是選前一周，調查報告出爐後賴清德隨即指控柯文哲在京華城案件中圖利，但柯文哲辯護團隊非常清楚地出來說明，那份報告連什麼是基準容積、獎勵容積、移轉容積，通通都不知道。黃國昌怒批北檢先射箭再畫靶，柯文哲在什麼時間什麼地點收了1500萬，快告訴大家，北檢搞了四個月，說柯文哲最少拿三到四億不法利益的鍾小平，現在又在哪裡，說柯文哲拿了一堆比特幣的名嘴現在又在哪裡。現場支持者高喊政治迫害，黃國昌痛批北檢糟蹋柯文哲，高喊「放柯文哲出來」，請台北地檢署不要透過媒體抹黑，有骨氣一點，不要懦弱到想繼續關押柯文哲，塑造武器不對等，要求北檢還柯文哲清白。黃國昌透露，「法官最後問柯文哲，我讓你交保，你會不會按時開庭，主席跟他說，我是柯文哲，我如果走了，台灣民眾黨就倒了」，法官又問，「如果讓你交保，你有多少錢」，柯回，「我身上沒有錢，有多少錢要問陳佩琪。」