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台北地檢署今（26）日偵結起訴民眾黨主席柯文哲等11人，並將柯等5名在押被告移審。台北地院晚間7點30分開庭，由審判長江俊彥訊問柯文哲，這也是柯文哲遭羈押113天後，首度露面。柯文哲拚具保停押，還沒正式開始審理檢辯雙方已出現激烈論戰，接押庭近5小時才結束，但因為羈押多達5人，包含旁聽民眾及律師，接押庭由合議庭三位法官分三庭召開，由於應曉薇及沈慶京至晚間11時才開庭，目前仍在進行中，因此柯文哲能否重獲自由，就等應、沈開庭結束，就能揭曉。柯文哲今出庭，先跟江俊彥說：「起訴書三大本看不完。」他表示，關於京華城案所為容積率840％，是自總統大選後經媒體報導他才知道，根本沒參與決定，到現在也沒有人指控他有任何要求。對於沈慶京1500萬元賄款部分，堅稱不曉得，他說「這個問題我已經被問了4個月，這個檔案是誰做的我不曉得，無法回答。我很確定沈慶京沒有交付我1500萬元。」對於住處被扣到行動硬碟（USB），柯文哲表示，檢察官到他家把硬碟拿出來要他簽收，他不知道從哪拿出來的，裡面灌了什麼他也不知道。他表示，「行動硬碟如果是在我家搜出來當然是我家的，但不能說每個檔案都是我做的。」他說，「我認為在我家應該是我的，應該沒有其他家人使用。」他強調，對於檔案細節自己不清楚，第一次看到的時候腦袋也沒有這些細節。江俊彥訊問，行動硬碟記載「2022／11／1_小沈_」是什麼？他連說兩次「這個我就無法說明」，表示「因為我不懂細節是什麼。」他也否認是自己製作，稱不知道是誰製作。江俊彥追問，「可以想像出來是誰製作的嗎？」柯文哲指出，「我不確定的事我就不要講了，我不知道，我不曉得。」檢方查出柯文哲、威京集團主席沈慶京兩人行收賄，由京華城監察人張志澄、鼎越開發前董事長朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從威京集團總部領取款項後，由該7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨的政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯文哲。此外，柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於2022年10月19日至同年11月1日間的某時地，親自收受沈慶京交付的現金1500萬元賄款。柯文哲對於法官提出關於1500萬以及210萬元金流，都堅稱不清楚，行動硬碟裡的檔案，柯文哲也不斷說不知道檔案是誰做的，法官問柯文哲跟沈慶京期約賄賂的起訴內容，「我覺得這就是典型的臆測。我過了這麼多年我忘了講什麼，他講543，老闆來都講很多事情，我沒記憶了，要看紀錄，應該或有行事曆，應該是秘書保管。」對於檢方指控產生兩相矛盾的處理結果，柯文哲說，「這兩件事情其實順序要對，當天是議員先來便當會，提出訴求，請局處研議看看，我一向主張公開透明，都有會議紀錄，內容都很中性，沒有價值判決或任何指示。」柯文哲表示，自己如果明知違法根本不會做，他只知道「公展」，局處說要「公展」也沒有理由不給他「公展」。「這是過度推論，如果明知違法我怎麼會去做。」他說，在送「公展」之後，他完全沒有再看過這個案子，他要抱怨檢察官傳那麼多人怎麼不傳市長室秘書？一問就知道了。凡事沒有一個PM（專案經理人）就沒人負責，任何人有問題就去問他，由他來負責。柯文哲的接押庭從晚間19時30分許開始，直到凌晨12時08分許才結束，檢辯雙方激烈攻防近5小時，不只兩度休庭10分鐘，法官江俊彥更一度發話打斷檢方陳述，表示這是急審程序，就犯罪重大事實陳述。且今日開庭不只黃國昌、黃珊珊、陳智菡以及吳怡萱等民眾黨重要幕僚，皆到場旁聽。最後法官問柯文哲，「若讓你交保，能提供多少保證金」柯文哲回覆「看法官如何裁示都沒問題，但要請律師問陳珮琪，我沒什麼錢」，柯也強調「我對民眾黨有責任，不可能逃亡」，柯的辯護律師也說，「如果柯文哲逃亡，民眾黨會團滅」表達希望具保停押的決心。不過因為本案羈押多達5人，包含旁聽民眾及律師，接押庭由合議庭三位法官分三庭召開，且應曉薇及沈慶京至晚間11時才開庭，目前仍在進行中，因此柯文哲能否重獲自由，就等應、沈開庭結束，才會喻知結果。