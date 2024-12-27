我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LeBron(左)與Stephen Curry上演頂尖對決，成為聖誕大戰的焦點。（圖／美聯社／達志影像）

▲聖安東尼奧馬刺當家長人「斑馬」Victor Wembanyama。（圖／美聯社／達志影像）

▲丹佛金塊球星Nikola Jokic。（圖／美聯社／達志影像）

隨著第二屆NBA盃落幕，以及激烈的聖誕節五場大戰結束，2025年即將到來，本賽季的走勢也逐漸明朗化。聯盟多支球隊呈現不同面貌，既有強勢的延續，也有球隊正在力爭上游。波士頓塞爾提克與奧克拉荷馬雷霆依舊維持著頂尖的競爭力，正如預期。而克里夫蘭騎士與休士頓火箭則成為本季令人驚艷的黑馬，他們不僅是例行賽的焦點，更開始展現爭奪總冠軍的實力。同時，上賽季分區決賽隊伍明尼蘇達灰狼與印第安納溜馬，連同洛杉磯湖人、金州勇士與鳳凰城太陽等傳統強隊，正陷入激烈的季後賽排名競逐。儘管LeBron James即將邁入40歲，依然創造許多紀錄，但他本賽季的影響力數據卻首次出現負面變化。更令人擔憂的是防守端的表現。儘管LeBron近期的表現已有提升，但湖人若想在競爭激烈的西區成為真正的冠軍挑戰者，必須設法改善他上場時的防守表現。聖安東尼奧馬刺的Victor Wembanyama已經成為本賽季的防守焦點。他在過去四場比賽中送出29次阻攻，將本賽季總阻攻數提升至95次，遙遙領先聯盟其他球員。此外，他僅因干擾球被吹一次犯規，展示了頂尖的防守技術。Wembanyama不僅在封蓋數據上表現出色，更讓對手在籃下的命中率大幅下降至48.9%，比對手的平均命中率低近14個百分點，領先所有挑戰150次籃下投籃的球員。這位20歲的法國新星，不僅延續了去年新秀賽季的驚豔表現，更已成為年度最佳防守球員的有力競爭者。丹佛金塊依然依靠Nikola Jokic的超凡實力站穩冠軍競爭者的位置，但他下場時，球隊的弱點也暴露無遺。本賽季，當Jokic在場時，球隊的淨得分為+211，但當他休息時，淨得分急劇下降至-118。板凳陣容的低效成為金塊最大的隱憂。第二節的表現尤其顯現板凳深度的不足，金塊平均每百回合在這段時間淨負9.1分，僅好於幾支墊底球隊。雖然Russell Westbrook的加盟稍微緩解了替補的困境，但關鍵球員如Jamal Murray和Michael Porter Jr.與板凳球員搭配時的效率仍然堪憂。在交易截止日前，金塊若無法提升板凳深度，他們在季後賽中將面臨更多困難。