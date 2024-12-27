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▲Shaquille O'Neal曾在節目上分享到，自己對於目前NBA收視率下降的看法，他認為三分球是讓現今的比賽變得無聊的關鍵之一。（圖／美聯社／達志影像）

NBA再度進入大三分時代？總裁Adam Silver表示，聯盟正密切關注三分球在比賽中日益增長的影響力。然而，這樣的趨勢真的需要干預嗎？三分球是否正在獲得超出應有的重視？答案並不明確。目前，更加引人注目的是，根據Second Spectrum自2013-14賽季以來的追蹤數據。在這樣的背景下，球隊自然更願意增加三分球的嘗試，因為這是更具回報的進攻選擇。隨著三分球變得更加高效，許多專家認為防守端的挑戰也在加劇。目前的比賽節奏與空間利用，讓防守者面臨更大的壓力去覆蓋愈加拉開的進攻空間。例如，增加防守端的身體對抗或強化無球防守的限制，可能會讓三分球不再那麼容易出手。同時，也有觀點認為，干預這樣的趨勢可能會阻礙比賽自然演變的進程。畢竟，球隊利用科技與策略，追求高效進攻本身就是比賽發展的核心驅動力。