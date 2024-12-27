NBA再度進入大三分時代？總裁Adam Silver表示，聯盟正密切關注三分球在比賽中日益增長的影響力。然而，這樣的趨勢真的需要干預嗎？三分球是否正在獲得超出應有的重視？答案並不明確。
目前，聯盟每場比賽平均出手三分球達到37.6次，較上賽季的35.1次有所增加，並創下聯盟歷史新高。然而，值得注意的是，總體跳投的比例實際上較兩個賽季前略有下降。根據數據，2022-23賽季，跳投佔所有出手的53.8%，而本賽季則下降至53.4%。
更加引人注目的是，根據Second Spectrum自2013-14賽季以來的追蹤數據，聯盟的三分球量化出手質量（qSQ）已達到有記錄以來的最高水平。這意味著，考慮到出手距離與最近防守者的接近程度，當前三分球的出手效率與質量顯著提升。在這樣的背景下，球隊自然更願意增加三分球的嘗試，因為這是更具回報的進攻選擇。
聯盟需要更平衡的進攻與防守？
隨著三分球變得更加高效，許多專家認為防守端的挑戰也在加劇。目前的比賽節奏與空間利用，讓防守者面臨更大的壓力去覆蓋愈加拉開的進攻空間。若聯盟希望在未來減少三分球對比賽結構的壓倒性影響，或許需要重新審視防守規則，允許更高的對抗性，來幫助防守者應對這種日益擴展的比賽空間。
例如，增加防守端的身體對抗或強化無球防守的限制，可能會讓三分球不再那麼容易出手。同時，也有觀點認為，干預這樣的趨勢可能會阻礙比賽自然演變的進程。畢竟，球隊利用科技與策略，追求高效進攻本身就是比賽發展的核心驅動力。
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更加引人注目的是，根據Second Spectrum自2013-14賽季以來的追蹤數據，聯盟的三分球量化出手質量（qSQ）已達到有記錄以來的最高水平。這意味著，考慮到出手距離與最近防守者的接近程度，當前三分球的出手效率與質量顯著提升。在這樣的背景下，球隊自然更願意增加三分球的嘗試，因為這是更具回報的進攻選擇。
聯盟需要更平衡的進攻與防守？
隨著三分球變得更加高效，許多專家認為防守端的挑戰也在加劇。目前的比賽節奏與空間利用，讓防守者面臨更大的壓力去覆蓋愈加拉開的進攻空間。若聯盟希望在未來減少三分球對比賽結構的壓倒性影響，或許需要重新審視防守規則，允許更高的對抗性，來幫助防守者應對這種日益擴展的比賽空間。
例如，增加防守端的身體對抗或強化無球防守的限制，可能會讓三分球不再那麼容易出手。同時，也有觀點認為，干預這樣的趨勢可能會阻礙比賽自然演變的進程。畢竟，球隊利用科技與策略，追求高效進攻本身就是比賽發展的核心驅動力。