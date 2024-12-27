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▲Stephen Curry對球隊的現狀依然抱有信心，但也承認需要更多改變。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士一哥Stephen Curry近期一直受到雙膝肌腱炎的困擾。（圖／美聯社／達志影像）

在面對洛杉磯湖人的聖誕大戰之前，金州勇士球星Stephen Curry在球隊召開球員內部會議，並試圖鼓舞士氣並尋求擺脫近期低迷的方法。勇士隊「過去14場比賽對我們來說非常艱難，我們難以找到任何形式的動能或穩定性。但在這樣的情況下，你不能失去信念，必須相信我們有能力走出困境，」Curry在這場比賽中展現了領袖風範，尤其在第四節幾乎力挽狂瀾。他在比賽最後3分27秒裡砍下13分，並用兩記快速三分球將比賽追平。然而，儘管Curry全場24投14中，其中三分球15投8中，勇士仍無法阻止湖人的關鍵進攻。比賽後，Curry對球隊的現狀依然抱有信心，但也承認需要更多改變。「我們的心態必須保持堅定，儘管結果目前未如我們所願，但這是一支渴望突破的球隊。我依然相信我們可以解決問題。」Curry說。值得注意的是，勇士隊目前的士氣因低迷戰績受到影響。Kerr坦言，球隊的自信心正在下降，但他對球員們的態度與能力充滿信心。「我們的球員是高素質的人，他們在乎彼此，我相信我們能找到解決方法。」Kerr表示。內線球員Trayce Jackson-Davis也提到，