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民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率、政治獻金兩大案，26日台北地檢署依收賄、貪污、侵占、背信等罪被起訴，求刑28年6月。柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲等被羈押5名被告，卷宗送抵北院，於晚間召開接押庭，5人分為3庭審理，其中柯文哲單獨由江俊彥審判長負責。而歷經近5小時審理後，北院裁定柯文哲3000萬交保，並限制住居、限制出境8月。柯文哲羈押至今114天，總共被提訊11次後仍拒不認罪。26日晚間6時30分先由楊世賢訊問彭振聲、李文宗，7時30分許芳瑜訊問沈慶京、應曉薇，江俊彥則訊問柯文哲。柯文哲庭訊時由3位律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘陪同，多位民眾黨民代及數十名支持者進入法庭坐在旁聽席，經過近4個月羈押首度發聲，全程以哀怨、幾近哭腔的低聲調答辯，對於起訴罪名一概否認。柯文哲的訊問從26日晚間7時30分大戰到27日0時20分許，歷經長達近5小時終於結束，最後應曉薇的訊問也在凌晨1點半許結束，合議庭隨即進行評議，2時45分公布裁定結果，再延後至3時許。在押5人中，僅彭振聲坦承犯罪，其餘4人仍否認犯罪，法官認為，被告犯嫌確屬重大，又被告等人所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，斟酌本案行賄、收賄款項均高達數千萬元，渠等共同使京華城公司圖得高達百億元之不法利益，被告李文宗更與被告柯文哲，共同侵占達6千餘萬元之公益金，若經法院判決有罪確定，重刑可期，衡以重罪常伴逃亡之高度可能，此乃趨吉避凶、脫免罪責、不甘受罰之基本人性，參以被告等人之社經地位、經濟能力、工作職位，綜合研判，有相當理由足認被告等人面臨未來之重刑風險，傾力逃匿境外以規避審判及刑法執行之主觀動機甚強、可能性甚高，有相當理由認其有逃亡之虞。不過衡量比例原則，認被告等人非不得以具保及其他必要處分方式替代而免予羈押，審酌本案相關證人均已經檢察官於偵查中傳訊，本案相關事實晦暗不明之風險已經降低。因此凌晨2時45分，審判長江俊彥諭知，柯文哲以3千萬交保，限制住居、限制出境8月；應曉薇1千5百萬交保；沈慶京則是4千萬交保；彭振聲5百萬交保；李文宗則是在偵訊中已經以2百萬交保，法官再諭知另提出8百萬交保，全都限制住居、限制出境8月。法官雖諭知交保，但必須於12月27日下午5時前具保，否則仍認有羈押之必要，應予羈押。被告五人於庭後由法警陪同至本院法警室候保，覓得保證金後即辦理具保手續，若於27日下午5時前未覓得保證金，北院將立即開押票執行羈押，此外檢察官、被告及辯護人若不服本院裁定，得於十日內提起抗告。據了解，柯文哲28日一早才會來台北地院辦理交保手續，這是柯文哲被羈押114天後，辦保後即重獲自由，而彭振聲以及沈慶京則已經在籌錢，準備來台北地院辦保。