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▲▼李晧禎坐在球場邊，表情放鬆，以及應援時被拍到不帶笑容的畫面。（圖／李晧禎IG）

26歲南韓啦啦隊女神李晧禎擁有172公分身高、甜美外貌，受封「釜山女神」，去年11月加入富邦「Fubon Angels」僅1年即提前解約返韓，日前她分享回國後的工作照，坐在球場的她表情看似落寞，沒有任何笑容，台灣球迷直問：「大哥（李晧禎暱稱）沒事吧？！大哥不開心讓人擔心...」本月初，李晧禎在IG上傳兩張應援的照片，其中一張可見她趁休息片刻，坐在籃球場邊，電眼放空，沒有一絲笑容，與過去在台發展期間，幾乎都是露齒燦笑的相片對比反差極大，另一張抓馬尾的相片，同樣神情冷酷，雙眼空洞的看向遠方。雖然李晧禎在配文寫下：「我沒有生氣。」但引來許多台灣粉絲留言：「回韓國又變冰山美人了...」、「看起來悶悶不樂」、「大哥是不是肚子餓了」、「想念大哥了」、「沒看到我大哥的笑容」、「在想念台灣的時光嗎」、「很感謝妳在台灣的那段時間，祝福妳回韓國發展的更好，也期待未來再來台灣玩喔！謝謝有妳」、「真希望大哥回台灣！」李晧禎去年11月15日正式加盟富邦啦啦隊Fubon Angels，也是繼李多慧、安芝儇後，第3位來台發展的韓籍啦啦隊員，沒想到，疑似工作狀況不如預期，今年12月2日所屬的經紀公司「2S Spotainment」正式發布聲明，指出和李晧禎提前中止合約。公司說明李晧禎離開的原因，因為她決定未來想專注於南韓的啦啦隊事業，「台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。」李晧禎也成為第一位離開台灣啦啦隊的韓籍成員。