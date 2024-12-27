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62歲張先生在35歲確診糖尿病，40歲又合併高血壓，腎功能持續惡化，近年已到慢性腎病第4期，日前血糖又壓不住，但使用腸泌素（瘦瘦針）半年後，不僅腎臟功能穩定，血糖也降下來，生活品質獲得大幅改善。基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科主治醫師陳天心說，台灣每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，而腸泌素則是近年非常熱門、具控制血糖與減重作用的藥物，還被發現用於糖尿病患者可減少心血管疾病發生，例如腦中風及心肌梗塞，另可改善糖尿病引起的尿蛋白，所以腸泌素在糖尿病的治療日益重要。陳天心表示，糖尿病經常合併腎病，據統計，國內糖尿病合併腎病在2022年已超過36萬人，但目前進行腸泌素相關研究時，此類糖友常被排除，因此不清楚使用腸泌素對這樣的患者會產生哪些影響，為此他利用長庚資料庫，針對使用腸泌素的糖尿病合併慢性腎病第4期、第5期的病患進行觀察性研究。針對研究結果，陳天心指出，在8922位糖尿病合併慢性腎病人中，發現使用腸泌素可減少25%腎臟功能惡化，並可減少26%因血管阻塞引起的截肢或手術，而心肌梗塞與腦中風雖未明顯減少，但使用腸泌者仍可減少29%死亡率，且平均能減重2公斤、糖化血紅素下降1.6mg/dl。相關成果已發表於知名國際期刊《心血管糖尿病學》（Cardiovascular Diabetology）。陳天心強調，使用腸泌素雖有益處，但仍需注意某些患者會有腸胃道副作用，包括噁心、嘔吐、便秘等，建議應在醫師、藥師衛教下使用。陳天心提醒，糖友平日應控制血糖，注意飲食和運動，若出現疑似慢性腎病的症狀，可經醫師診療後使用腸泌素改善，避免引發嚴重併發症，也可維持良好的生活品質。