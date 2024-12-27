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韓國總統尹錫悅，在12月3日無預警宣布戒嚴又解嚴後，於14日遭國會通過彈劾案，韓國憲法裁判所（即憲法法院）今（27日）啟動審理流程，進行首次庭前會議，亦是韓國憲政史上，憲院審理的第3件總統彈劾案。與此同時，最大在野黨-共同民主黨針對代理總統韓悳洙的彈劾案，最快也將在今天進行表決。不過多位執政黨人士向韓媒透露，尹錫悅在彈劾案通過後「反守為攻」、堅持與國民一起「戰至最後一刻」的立場沒有改變，甚至準備與共同民主黨黨魁李在明「同歸於盡」。根據韓媒《中央日報》報導，執政黨內對反擊立場的支持，隨著尹錫悅擺出強硬姿態，黨內部也湧現支持聲浪，有幕僚聲稱，總統的鬥爭意志是關鍵，這場法律爭端最終在於緊急戒嚴的合法性，甚至有人認為尹錫悅仍將重掌國政，他的態度是：「要死也不能自己一個人死，準備與民主黨領導人李在明同歸於盡。」報導指出，國會通過彈劾案後，已有多數民調機構，暫停了對尹錫悅支持率的調查，但保守派媒體《Dailyan》仍委託調查機構，在12月23日至24日進行一項民調，結果顯示尹錫悅的支持率達到30.4%，比彈劾案通過前、12月9日的數字，還要多了12.9%，被解讀為是保守派對彈劾案強烈反感，反而促進其團結所導致。報導也提到，自從12月14日國會通過彈劾案後，尹錫悅已連續10多天都沒有公開露面，只有耶誕節當天在官邸舉行過禮拜。知情人士透露，他最近只與辯護律師團隊保持聯繫，至於其他政界人士則幾乎沒有來往；第一夫人金建希的所有活動也已中斷，有消息稱，她事先並不知道丈夫要實施緊急戒嚴，對此深感震驚，健康狀況也因此惡化，體重明顯下降。27日下午將進行的憲院庭前會議，尹錫悅方面已選聘代理人出席，由曾是憲法研究官、憲院公報官的裴輔允擔任。