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民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率、政治獻金兩大案，26日台北地檢署依收賄、貪污、侵占、背信等罪被起訴，求刑28年6月。精神科名醫沈政男質疑，在圖利罪與收賄罪之外，北檢又以其他零星罪名起訴了柯文哲，給人一種「起訴吃到飽」的印象，「他們就是擔心，主菜讓大家吃不飽。兩個字：心虛！」沈政男26日在臉書表示，等了快四個月，北檢的京華城案起訴書終於公布，然而不出大家所料，起訴柯文哲的罪名與事證，把人押了四個月，動用了八名檢察官，耗費了多少偵查資源，不過就是原先媒體早已公布的那些故事。「什麼起訴書多少頁、多少字，大家早就不曉得討論過多少回，箇中荒謬之處，早就難以自圓其說了。」沈政男說，北檢花了好大篇幅要證明「小沈1500」的1500是錢，就算那是錢，這樣證明來證明去，說什麼「王X麟500」、「謝X樑200」都是政治獻金、都是錢，因此，位在同一檔案的「小沈1500」，也是錢，既然「王X麟500」、「謝X樑200」都是政治獻金，列在同一表格的「小沈1500」，如果有的話，當然也是政治獻金，怎麼被北檢當成賄款了？這麼簡單的邏輯，竟然也犯錯了，實在傻到可笑！沈政男質疑，事實上柯文哲從頭到尾都沒承認收了沈慶京一千五百萬，而北檢也查不到收賄款的時間地點，等於沒查到金流，是要怎麼構成收賄罪？沈政男也說，在圖利罪與收賄罪之外，北檢又以其他零星罪名起訴了柯文哲，洋洋灑灑煞有介事，給人一種「起訴吃到飽」的印象，正好證明，他們就是擔心，主菜讓大家吃不飽，「兩個字：心虛！」這樣的起訴書，到了法官那裡，就會原形畢露，成了寒酸的剩菜剩飯，一點營養也沒有。沈政男直言，「恨柯毀柯人士，省省吧！柯文哲一定會回到政壇，繼續改造這個政治體制令人傻眼的國家。不是嗎？圖利一百多億，竟然用一千多萬的收賄，就要押人四個月，然後到了法院還要繼續押」，然後起訴書還沒公佈，就已滿城風雨，眾人皆欲殺柯文哲，而他完全沒有對社會辯駁的機會，這不是司法霸凌、網路霸凌，又是什麼？就是一個前現代國家的司法水準嘛！笑掉人家大牙！