今年60歲的張先生10年多來苦於膝關節炎，後來決定到醫院進行置換人工膝關節的手術，但術後10天發現有膝關節血腫合併腳踝水腫的症狀，導致膝關節異常腫痛，而且屈伸受到嚴重限制，經家人建議到台北市立聯合醫院中興院區中醫科就診，確診為「氣滯血瘀」證型，經中藥治療一個月，症狀大幅改善，連續深蹲也不費力。

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▲治療前，膝關節紅腫熱痛且行走困難。（圖／林在裕主任提供）
▲治療前，膝關節紅腫熱痛且行走困難。（圖／林在裕主任提供）
針對膝關節炎，北市聯醫中興院區中醫科主任林在裕說，這是與年齡明顯相關的慢性退化性疾病，主要會影響膝關節的活動度，而且致殘率很高，嚴重影響中老年人的生活品質；一般而言，嚴重、晚期的膝關節炎往往需要進行膝關節置換術才能達到根治目的，但由於術後創傷等因素，經常會留下肢腫脹、疼痛等後遺症。

林在裕表示，要改善張先生這類膝關節腫脹、疼痛、屈伸困難的症狀，中醫可利用具有「活血、化瘀、止痛」功效的中藥，可使用中藥「澤蘭」與「延胡索」來治療，其中澤蘭具有化瘀、消腫的功效，而延胡索」則有化瘀、止痛的作用，既能瘀散、腫消，也可減輕疼痛，例如張先生膝關節腫脹、疼痛的症狀便快獲得緩解。

▲「澤蘭」可化瘀消腫，「延胡索」則有化瘀止痛療效。（圖／林在裕主任提供）
▲「澤蘭」可化瘀消腫，「延胡索」則有化瘀止痛療效。（圖／林在裕主任提供）
林在裕也提醒，由於高齡化社會的關係，置換人工膝關節的患者與日俱增，術後一定注意以下事項，才能盡量避免後遺症：

◼️手術後3個月內，為防人工膝關節無法承受身體重量，須使用拐杖或助行器走路。

◼️須控制體重以減輕膝關節負擔。

◼️膝關節手術後，應盡量避免爬山、爬樓梯、提重物或走遠路。

◼️漸進性增加活動量，但別太累，活動後必須適度休息。

◼️多攝取蛋白質及維生素C含量豐富的食物，皆可促進傷口癒合。

◼️若有發燒、過度疼痛及傷口分泌物等症狀，應立即就醫。

▲患者治療後，膝關節腫痛消散。（圖／林在裕主任提供）
▲患者治療後，膝關節腫痛消散。（圖／林在裕主任提供）

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