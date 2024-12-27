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許多民眾都有牙齒根管治療的經驗，若遇到技術較不穩定的醫師，恐難逃有如電擊般的刺痛，不過隨著科技發展，透過牙科顯微鏡的使用，可提供充分照明及最高放大至30的倍率，另搭配超音波器械，醫師移除牙神經的視野相當清楚，不僅有助醫療品質提升，病人的懼怕也可大幅降低。台北慈濟醫院牙科部牙髓病科主治醫師黃耀民說，根管治療是藉由治療器械及殺菌藥水移除所有的牙髓組織及感染原，最後再用根管封填材料緻密充填，以維持清潔環境，並減少病菌再次入侵感染的風險，但因操作範圍狹小，且根管型態複雜多變，還可能有根管彎曲、鈣化阻塞等問題，加上過去相當倚靠醫師經驗及手感進行治療，因此容易發生清創不足、療效不佳。針對牙科顯微鏡，黃耀民說，其為現今輔助治療新趨勢，不僅有清楚照明及最大25至30的放大倍率，使醫師更可看清根管系統，再搭配超音波器械，能以最少破壞齒質的方式，進行最大程度的清潔；一般而言，傳統根管治療的成功率約7至8成，而顯微鏡輔助根管治療的成功率可高達9成。黃耀民並舉例，74歲陳爺爺左下顎第一大臼齒處多年前曾接受根管治療，並裝上牙套，去年中卻長出膿包，在坊間診所拆除舊牙套後，轉診到台北慈院，希望能在不拔牙的情況下解決膿包問題，而透過X光等檢查，發現膿包位於大臼齒頰側靠後方，且牙根底部發炎，左側根管內還留存上次根管治療的分離器械，所幸透過顯微鏡與超音波器械，仍成功將根管內原有封填物及分離器械移除，並於徹底清潔後緊密封填，回診無任何不適，膿包也未再出現。牙科顯微鏡除可用於複雜型根管系統的治療，在根管穿孔修補、根管內分離器械移除、齒裂檢查、活髓治療等，均可扮演重要角色，另在根尖手術或牙周病手術時，也能協助醫師清除掉肉眼不易看見的發炎感染組織，提高治療成功率。黃耀民提醒，民眾應每天落實牙齒清潔，避免頻繁咀嚼硬物或耐咬的食物如堅果、風乾食品等，並定期至醫療院所進行洗牙檢查 一旦有不適症狀，則勿擅自服藥，應儘速就醫。