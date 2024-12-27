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民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率、政治獻金兩大案，26日台北地檢署依收賄、貪污、侵占、背信等罪被起訴，求刑28年6月。其中柯文哲在行動硬碟內存「工作簿」檔案等關鍵證據中，紀載「2022/11/1-小沈-1500」，被認定有收賄嫌疑。對此，前立委郭正亮坦言，他從來沒有看過這樣的對價，不知道1500萬的賄款是怎麼認定的？郭正亮26日在節目《大新聞大爆卦》中提到，京華城案檢方認定柯文哲收賄1710萬元，說是威京有7個人頭，各匯30萬，就是210萬，可這是針對109年3月10日便當會裁示，都發局將京華城公司陳情案送都委會研議，只是送案，這沒有任何進度就拿到210萬？那後續有的進度怎麼都沒再給錢？相隔2年，2022年10月18日京華廣場的動土典禮，再補給1500萬元，不法圖利的利益是126億元，「坦白說，我從來沒有看過這樣的對價，圖利126億的價值，然後只給1500萬，而且這1500萬也沒有找到金流或現金。」郭正亮說，現在僅從Excel工作簿檔案111年10月1日寫著「小沈1500」，就斷定這個就是1500萬？「據我了解，沈慶京也沒有承認，所以我就不知道這個1500萬的匯款是怎麼認定的？」而沈慶京提領1600萬，100萬不知道去做什麼，檢方就認定這1500萬就是給柯文哲，還交給「橘子」許芷瑜保管處理，「請問許芷瑜如何保管處理？如果許芷瑜是去存款，現在查金流一定查得到，不然許芷瑜是用其他名義存款嗎？」可因為現在找不到許芷瑜，等於這1710萬，並沒有看到真正的錢。